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Счетчик кал./углеводов/жиров для Android

Счетчик кал./углеводов/жиров 2.11.1 для Android

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Описание Счетчик кал./углеводов/жиров 2.11.1 для AndroidОписание   Скачать Счетчик кал./углеводов/жиров 2.11.1 для AndroidСКАЧАТЬ (15,56 Мб) Скриншоты Счетчик кал./углеводов/жиров 2.11.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Счетчик кал./углеводов/жиров 2.11.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Счетчик кал./углеводов/жиров 2.11.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Счетчик кал./углеводов/жиров - мобильное приложение, которое помогает вести здоровый образ жизни и следить за своей формой. Присутствуют планы для различных целей: потеря, поддержание или набор веса и наращивание мышечной массы.

Основные возможности приложения:

  • Контроль количества калорий, углеводов и жиров в своем питании.
  • Обширная база данных продуктов питания связана с несколькими официальными базами данных продуктов питания.
  • Возможность добавлять свои собственные продукты.
  • Возможность записывать свои приемы пищи.
  • Контроль питания для различных целей (сброс веса, наращивание мышечной массы и пр.).
  • Отслеживание изменения своего веса, процентного содержания жира и другими показателями организма.
  • Интеграция с приложением Virtuagym «Фитнес» для тренировок дома и в зале.
  • Система наград за здоровое питание.
Счетчик кал./углеводов/жиров
Счетчик кал./углеводов/жиров
Счетчик кал./углеводов/жиров
Счетчик кал./углеводов/жиров
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Счетчик кал./углеводов/жиров

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Отзывов о программе Счетчик кал./углеводов/жиров 2.11.1 для Android пока нет, можете добавить...

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