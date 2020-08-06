Geo Firewall - мощный фаервол, который позволяет блокировать входящие и исходящие подключения из отдельных регионов (доступно более 250 стран), а также настроить собственные правила блокировок и исключений.

Присутствует возможность настроить исключения из диапазона портов для заблокированных стран, имеются наглядные графические отчёты и статистика, позволяющие определить, к каким странам и сетям вы чаще всего подключаетесь, а также выявить подозрительную активность в подключениях.

Ключевые особенности Geo Firewall: