Geo Firewall для Windows

Geo Firewall 3.35

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Описание Geo Firewall 3.35Описание   Скачать Geo Firewall 3.35СКАЧАТЬ (7,54 Мб) Скриншоты Geo Firewall 3.35Скриншоты (4)   Статистика Geo Firewall 3.35Статистика   Отзывы о Geo Firewall 3.35Отзывы (0)  
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Geo Firewall - мощный фаервол, который позволяет блокировать входящие и исходящие подключения из отдельных регионов (доступно более 250 стран), а также настроить собственные правила блокировок и исключений.

Присутствует возможность настроить исключения из диапазона портов для заблокированных стран, имеются наглядные графические отчёты и статистика, позволяющие определить, к каким странам и сетям вы чаще всего подключаетесь, а также выявить подозрительную активность в подключениях.

Ключевые особенности Geo Firewall:

  • Блокировка подключения по странам (доступно более 250 стран).
  • Настройка собственных правил блокировок и исключений.
  • Исключения портов.
  • Графические отчеты и детальная статистика в реальном времени.
  • Поддержка сетей Ethernet, IPv4, IPv6, TCP, UDP.
  • Правила блокировки / разрешения территорий (Pro-версия).
  • Импорт и экспорт правил в файл (Pro-версия).
Geo Firewall
Geo Firewall
Geo Firewall
Geo Firewall
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFirewalls
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Отзывы о программе Geo Firewall

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