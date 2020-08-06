Geo Firewall

Norton 360 22.11.0.41
Norton 360 сочетает в себе функциональность программ Norton Internet Security и Norton AntiVirus с добавлением возможности создания резервных копий важных данных.
Comodo Firewall 12.1.0.6914
Comodo Personal Firewall - мощный и бесплатный персональный файрвол, который следит и предотвращает различного рода сетевые атаки, защищает от действий шпионов,
Windows Firewall Control 6.3.0.0
Windows Firewall Control - небольшая бесплатная утилита, которая обеспечивает комфортный доступ пользователю к наиболее часто используемым опциям встроенного
Kaspersky Internet Security 20.0.14.1085 / 21.1.10.361 beta
Kaspersky Internet Security - Комплект для комплексной защиты компьютера, включающий антивирус, антихакер и антиспам
Norton Security 22.14.0.54
Norton Security - обеспечивает необходимую степень защиты от вирусов, хакеров и угроз конфиденциальности информации. В этот пакет включены полные версии Norton
Panda Antivirus Pro 2017 17.0.1
Panda Antivirus делает защиту Вашего ПК настолько простой, насколько это возможно, потому что он автоматически блокирует и уничтожает все типы вирусов и шпионов так,