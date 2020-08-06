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Amazon Prime Video для Android

Amazon Prime Video 3.0.261.16341 для Android

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Описание Amazon Prime Video 3.0.261.16341 для AndroidОписание   Скачать Amazon Prime Video 3.0.261.16341 для AndroidСКАЧАТЬ (28,02 Мб) Скриншоты Amazon Prime Video 3.0.261.16341 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Amazon Prime Video 3.0.261.16341 для AndroidСтатистика   Отзывы о Amazon Prime Video 3.0.261.16341 для AndroidОтзывы (0)  
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Amazon Prime Video - сервис от Amazon, благодаря которому подписчики могут просматривать уникальный контент, как например фильмы и телепередачи, такие как "Чудесная миссис Мейзел", Джек Райан из Tom Clancy, детский сериал Tumble Leaf и многие другие.

Особенности приложения Amazon Prime Video:

  • Возможность скачать видео, для его просмотра в автономном режиме.
  • Трансляция с телефона или планшета на большой экран с помощью Chromecast.
  • Просмотр информации с IMDb об актерах, песнях и викторинах, связанных с видео, во время просмотра.
  • Возможность подписаться на более чем 150 премиальных и специализированных каналов, таких как HBO, SHOWTIME, STARZ и Cinemax.
  • Возможность купить или взять напрокат видео с более чем 100 000 наименований, включая новые фильмы и популярные телешоу (доступно не во всех странах).
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе Amazon Prime Video

Admin

Отзывов о программе Amazon Prime Video 3.0.261.16341 для Android пока нет, можете добавить...

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