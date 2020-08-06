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Cake: Английский язык для Android

Cake: Английский язык 2.8.2 для Android

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Описание Cake: Английский язык 2.8.2 для AndroidОписание   Скачать Cake: Английский язык 2.8.2 для AndroidСКАЧАТЬ (8,08 Мб) Скриншоты Cake: Английский язык 2.8.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Cake: Английский язык 2.8.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Cake: Английский язык 2.8.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Cake: Английский язык - приложение для изучения иностранных языков, с помощью носителей языка c YouTube в рамках специально подобранных для вас курсов. Все похожие по смыслу выражения сгруппированы так, чтобы можно было с легкостью в них разобраться.

Присутствует возможность проверить правильность произношения с помощью ИИ помощника, а также отслеживать свой прогресс.

Ключевые особенности приложения Cake: Английский язык:

  • Изучение фраз из реальной жизни носителей языка c YouTube в рамках специально подобранных индивидуальных курсов.
  • Похожие по смыслу выражения сгруппированы так, чтобы можно было с легкостью в них разобраться.
  • Практические уроки, которые имитируют диалог с носителем языка.
  • Проверка правильности произношения с помощью ИИ помощника.
  • Постоянно практикуясь и отслеживая свой прогресс, можно легко избавиться от акцента.
Cake: Английский язык
Cake: Английский язык
Cake: Английский язык
Cake: Английский язык
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЯзыки - Обучающий софт
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Отзывы о программе Cake: Английский язык

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