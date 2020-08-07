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Solitales: Классический Три пика пасьянс в саду для Android

Solitales: Классический Три пика пасьянс в саду 1.94 для Android

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Описание Solitales: Классический Три пика пасьянс в саду 1.94 для AndroidОписание   Скачать Solitales: Классический Три пика пасьянс в саду 1.94 для AndroidСКАЧАТЬ (84,87 Мб) Скриншоты Solitales: Классический Три пика пасьянс в саду 1.94 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Solitales: Классический Три пика пасьянс в саду 1.94 для AndroidСтатистика   Отзывы о Solitales: Классический Три пика пасьянс в саду 1.94 для AndroidОтзывы (0)  
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Solitales: Классический Три пика пасьянс в саду - сборник пасьянсов (Три пика, Пирамида, Клондайк, Паук и косынка) с увлекательным сюжетом на фоне роскошного сада.

Погрузитесь в историю жизни Саймона и Перл – дизайнеров и садовников "по вызову", помогающих вернуть старым домам былую славу, раскладывая в перерыве бесплатные пасьянсы.

Основные возможности приложения:

  • Классический пасьянс Три пика (также известный как Три башни) – один из самых увлекательных пасьянсов в мире.
  • Более 1000 уровней на фоне декоративного сада.
  • Разблокируйте новые дома и сады. Самовыражайтесь в ландшафтном дизайне и дизайне интерьеров.
  • Ежедневно поливайте цветочный сад и огород, чтобы собрать непобедимую колоду карт.
  • Разнообразные бустеры.
  • Познакомьтесь с Саймоном Грином, а также с его дочерью Перл и их милым псом Эйсом, экспертом по дизайну интерьеров.
  • Создайте сад и огород мечты.
  • Ежедневные события.
Solitales: Классический Три пика пасьянс в саду
Solitales: Классический Три пика пасьянс в саду
Solitales: Классический Три пика пасьянс в саду
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные
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