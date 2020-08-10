DMclone - приложение для клонирования жестких дисков и целых разделов, создания их резервных копий, а также переноса данных на новый диск (в том числе можно выполнить полный перенос операционной системы с HDD на SSD без потери данных).

Программа может в несколько кликов скопировать всё содержимое диска или раздела на внешний диск или USB-носитель. Также присутствует возможность создать резервную копию вашей системы, чтобы восстановить данные в случае её повреждения.

Ключевые возможности DMclone: