DMclone для Windows

DMclone 1.0

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Описание DMclone 1.0Описание   Скачать DMclone 1.0СКАЧАТЬ (22,37 Мб) Скриншоты DMclone 1.0Скриншоты (4)   Статистика DMclone 1.0Статистика   Отзывы о DMclone 1.0Отзывы (0)  
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DMclone - приложение для клонирования жестких дисков и целых разделов, создания их резервных копий, а также переноса данных на новый диск (в том числе можно выполнить полный перенос операционной системы с HDD на SSD без потери данных).

Программа может в несколько кликов скопировать всё содержимое диска или раздела на внешний диск или USB-носитель. Также присутствует возможность создать резервную копию вашей системы, чтобы восстановить данные в случае её повреждения.

Ключевые возможности DMclone:

  • Перенос операционной системы Windows или системного раздела Mac, на другой диск без потери данных.
  • Поддержка файловых систем APFS, HFS/HFS+, NTFS/NTFS+, exFAT, FAT 12/16/32, Ext 2/3/4.
  • Работа с любыми HDD, SSD, USB-носителями и картами памяти.
  • Клонирование дисков и разделов.
  • Перенос данных с HDD на SSD без потери данных.
DMclone
DMclone
DMclone
DMclone
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
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Отзывы о программе DMclone

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