Avira Prime для Windows

Avira Prime 1.0.33.10880

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Описание Avira Prime 1.0.33.10880Описание   Скачать Avira Prime 1.0.33.10880СКАЧАТЬ (4,19 Мб) Скриншоты Avira Prime 1.0.33.10880Скриншоты (10)   Статистика Avira Prime 1.0.33.10880Статистика   Отзывы о Avira Prime 1.0.33.10880Отзывы (0)  
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Avira Prime - комплексное приложение, которое предлагает пользователю набор функциональных инструментов для защиты и оптимизации компьютеров и мобильных устройств. Пакет программ включает защиту от вирусов и онлайн-угроз, средства оптимизации и ускорения системы, встроенный VPN и менеджер паролей и многое другое.

Avira Prime включает:

  • Avira Antivirus Pro
  • Avira Phantom VPN
  • Avira System Speedup
  • Avira Software Updater Pro
  • Avira Password Manager Pro
  • Avira Privacy Pal

Ключевые возможности приложения:

  • Выявление онлайн-угроз и вредоносного ПО в реальном времени.
  • Анонимный просмотр веб-страниц и шифрование.
  • Ускорение работы ПК и мобильных устройств, а также удаление ненужных файлов.
  • Генерирование надежных паролей, которые не придется запоминать.
  • Защита от кражи персональных данных и от финансовых потерь.

Avira Prime обеспечивает поддержку разных устройств и платформ. Одна подписка позволяет использовать до 25 устройств.

Avira Prime
Avira Prime
Avira Prime
Avira Prime
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 4.95 EUR/месяц
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКомплексная защита
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Отзывы о программе Avira Prime

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