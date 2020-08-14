Программы для Android » Игры » Ролевые, RPG » Art of Conquest: Тёмный горизонт для Android
Art of Conquest: Тёмный горизонт для Android

Art of Conquest: Тёмный горизонт 1.23.30 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Art of Conquest: Тёмный горизонт 1.23.30 для AndroidОписание   Скачать Art of Conquest: Тёмный горизонт 1.23.30 для AndroidСКАЧАТЬ (65,11 Мб) Скриншоты Art of Conquest: Тёмный горизонт 1.23.30 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Art of Conquest: Тёмный горизонт 1.23.30 для AndroidСтатистика   Отзывы о Art of Conquest: Тёмный горизонт 1.23.30 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Art of Conquest: Тёмный горизонт - увлекательная мобильная стратегия с элементами RPG, в которой игроку необходимо собрать команду легендарных героев и уничтожить коварных драконов. Осаждайте вражеские крепости, расширяя свою территорию, и вызывайте игроков со всего мира на поединок в реальном времени.

Ключевые возможности Art of Conquest: Тёмный горизонт:

  • Исследование павшего континента Дрейка.
  • Разнообразные испытания.
  • Увлекательные рейды в драконьи логова в поисках их яиц, чтобы вырастить своего собственного дракона.
  • Десятки древних героев с мощными способностями.
  • Возможность выбрать одну из пяти могучих рас.
  • Возможность управлять сотнями воинов, участвуя в захватывающих дух сражениях.
  • Стройте свою крепость и захватывайте вражеские.
  • Бросайте вызов своим друзьям, устраивая поединки в реальном времени.
  • Открывайте новые локации.
  • Получайте роскошные награды за победы над темными силами.
  • Завоюйте все шесть королевств и станьте Императором Нора.
Art of Conquest: Тёмный горизонт
Art of Conquest: Тёмный горизонт
Art of Conquest: Тёмный горизонт
Art of Conquest: Тёмный горизонт
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG
ТОП-сегодня раздела "Ролевые, RPG"
 

Война Магов 1.0.0 для Android

Мобильная RPG для Android-смартфонов и планшетов, которая представляет собой продуманный, интересный для настоящих ценителей фэнтези стратегий продукт с большим

ZENONIA 3 1.0.7 для Android

ZENONIA 3 - ролевая игра для Android с возможностью игры как по сети с другими участниками, так и в одиночку в оффлайновом режиме. Пройдите 277 уникальных карты,

Day R Survival 1.626 для Android

Хардкорное постапокалипсис выживание в постъядерном Советском Союзе 80-х гг. Радиация и мутанты, голод и жажда, болезни и травмы, кровожадные противники - это далеко

Shadow Fight 2 1.9.36 для Android

Shadow Fight 2 – души демонических воинов захватили мир и теперь в мире теней должны выступить тени лучших бойцов. В игре сочетаются несколько стилей, помимо

Best Fiends 7.7.2 для Android

Best Fiends – помогите маленьким букашкам справиться с последствиями космической катастрофы. После падения метеорита слизни подались в криминал и начали заниматься

The Elder Scrolls: Blades 1.0.2.763396 для Android

Классическая ролевая игра с подземельями для мобильных Android-устройств. Вам предстоит сражаться в бескомпромиссных поединках на Арене, возрождать былое величие

Отзывы о программе Art of Conquest: Тёмный горизонт

Admin

Отзывов о программе Art of Conquest: Тёмный горизонт 1.23.30 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 