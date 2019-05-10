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Shadowgun Legends для Android

Shadowgun Legends 0.8.7 для Android

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Описание Shadowgun Legends 0.8.7 для AndroidОписание   Скачать Shadowgun Legends 0.8.7 для AndroidСКАЧАТЬ (67,17 Мб) Скриншоты Shadowgun Legends 0.8.7 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Shadowgun Legends 0.8.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Shadowgun Legends 0.8.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Shadowgun Legends - впечатляющая мобильная RPG для Android, в которой вам предстоит противостоять инопланетной угрозе.

Игроку доступна увлекательная сюжетная компания (более двухста миссий на четырех разных планетах), кооперативный режим, в котором можно с тремя друзьями поучаствовать в бескомпромиссных PvP-сражениях с другими игроками в режиме реального времени, рейды, поединки с боссами и конечно же огромный выбор всевозможного оружия.

Основные возможности:

  • Продвинутая графика.
  • Точная система управления.
  • Увлекательная сюжетной кампании, включающая более 200 миссий на четырех разных планетах.
  • Кооперативный режим и рейды.
  • Сражения с противникам в уникальном мультиплеере на разнообразных PvP аренах.
  • Более 600 уникальных пистолетов, автоматов, пистолетов-пулеметов, пулеметов, дробовиков, снайперских винтовок и гранатометов.
  • Возможность собрать коллекцию более чем из 1000 частей брони и создай свой набор под свой стиль игры.
  • Более 250 косметических предметов, позволяющих сделать своего героя уникальным.
  • Возможность общаться с друзьями, организовывать отряды и создавать гильдии.
  • Возможность получать награды за свою игру.
Shadowgun Legends
Shadowgun Legends
Shadowgun Legends
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG
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