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Day R Survival для Android

Day R Survival 1.626 для Android

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Описание Day R Survival 1.626 для AndroidОписание   Скачать Day R Survival 1.626 для AndroidСКАЧАТЬ (80,39 Мб) Скриншоты Day R Survival 1.626 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Day R Survival 1.626 для AndroidСтатистика   Отзывы о Day R Survival 1.626 для AndroidОтзывы (0)  
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Day R Survival - симулятор выживания в суровых условиях постапокалипсиса где-то на территории бывшего СССР. Цель игры - пересечь всю страну и спасти свою семью, по пути разбираясь в причинах ядерного хаоса, и восстанавливая утраченные воспоминания.

Мешать этому станет радиация, голод, нехватка воды, травмы и всевозможные вирусные инфекции, а также довольно таки кровожадные противники. Игрок может крафтить из полпучных средств оружие, различные инструменты, экипировку и снаряжение.

Основные возможности:

  • Хардкорное выживание в условиях ядерного апокалипсиса на территории бывшего СССР в 80-х годах.
  • Смена сезонов, монстры, зомби, огромная карта СССР с 2700 уникальных городов.
  • Крафтинг оружия, инструментов и снаряжения и сотни схем для него.
  • Огромного количество квестов.
  • Прокачка персонажа (кулинария, механика, кузнечное дело, химия и пр.).
  • Выживание в режиме мультиплеер с чатом.
  • Различные уровни сложности.
Day R Survival
Day R Survival
Day R Survival
Day R Survival
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРолевые, RPG
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Отзывы о программе Day R Survival

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