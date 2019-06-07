|
Day R Survival 1.626 для Android
|
|
|
|Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
|
- Рейтинг программы - 0.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Day R Survival - симулятор выживания в суровых условиях постапокалипсиса где-то на территории бывшего СССР. Цель игры - пересечь всю страну и спасти свою семью, по пути разбираясь в причинах ядерного хаоса, и восстанавливая утраченные воспоминания.
Мешать этому станет радиация, голод, нехватка воды, травмы и всевозможные вирусные инфекции, а также довольно таки кровожадные противники. Игрок может крафтить из полпучных средств оружие, различные инструменты, экипировку и снаряжение.
Основные возможности:
- Хардкорное выживание в условиях ядерного апокалипсиса на территории бывшего СССР в 80-х годах.
- Смена сезонов, монстры, зомби, огромная карта СССР с 2700 уникальных городов.
- Крафтинг оружия, инструментов и снаряжения и сотни схем для него.
- Огромного количество квестов.
- Прокачка персонажа (кулинария, механика, кузнечное дело, химия и пр.).
- Выживание в режиме мультиплеер с чатом.
- Различные уровни сложности.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Ролевые, RPG"
Magic Rampage 3.8.5 для Android
Отличная реализация лучших классических платформеров 90-х годов. Настраивайте персонажа по своему усмотрению, снарядите его соответствующей экипировкой и
Симулятор Пацана 2 2.02 для Android
Симулятор Пацана 2 - продолжение нашумевшей игры «Симулятор Пацана», вдохновленной лучшими сюжетами бандитских сериалов и реальными историям из суровых девяностых
Best Fiends 5.2.2 для Android
Best Fiends – помогите маленьким букашкам справиться с последствиями космической катастрофы. После падения метеорита слизни подались в криминал и начали заниматься
Shadowgun Legends 0.8.7 для Android
Увлекательная FPS RPG для мобильных Android-устройств, в которой игроку предстоит сразиться с устрашающей внеземной угрозой, уничтожающей все на своем пути.
Годвилль 6.9.8 для Android
Уникальная в своем роде игра для Android, которая может играть сама в себя. Игрок становиться божеством и получает в свое полное и абсолютное управление одного
Iron Blade: Легенды Средневековья 2.0.1e
Хак-энд-слеш в средневековой атмосфере. Изучайте множество разнообразных локаций и рубите всех врагов, используя для этого мечи, топоры, кинжалы и другое оружие. И
|
|
Отзывы о программе Day R Survival
Admin
Отзывов о программе Day R Survival 1.626 для Android пока нет, можете добавить...
|Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
|