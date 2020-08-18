Beat.ly для Android

Beat.ly 1.8.10089 для Android

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Описание Beat.ly 1.8.10089 для AndroidОписание   Скачать Beat.ly 1.8.10089 для AndroidСКАЧАТЬ (52,59 Мб) Скриншоты Beat.ly 1.8.10089 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Beat.ly 1.8.10089 для AndroidСтатистика   Отзывы о Beat.ly 1.8.10089 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Beat.ly - продвинутый мобильный редактор видео и фото с музыкой, модными шаблонами, потрясающими переходами и видеоэффектами, благодаря которому можно обрезать фотографии и экспортировать музыкальные клипы в HD качестве, а также с легкостью создавать и редактировать коротенькие музыкальные клипы для Facebook, Whatsapp, Instagram, Tik Tok и т.д.

Ключевые особенности Beat.ly:

  • Качественный процесс редактирования.
  • Шаблоны с отличными эффектами и переходами.
  • Создание слайд-шоу из фотографий и видео.
  • Слияние фотографий в музыкальное видео без потери качества.
  • Создание видео для YouTube, Instagram, Musical.ly, Tik Tok и т.д.
  • Возможность добавлять собственные аудиодорожки к видео.
  • Добавление пользовательских фото обложек для видео.
  • Настраиваемое разрешение экспорта видео, HD Pro Video Editor (1080P или 4K).
  • Возможность поделиться результатом в YouTube, Instagram, IGTV, Facebook, Whatsapp, Tik Tok и пр.
Beat.ly
Beat.ly
Beat.ly
Beat.ly
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Редакторы
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Отзывы о программе Beat.ly

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Отзывов о программе Beat.ly 1.8.10089 для Android пока нет, можете добавить...

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