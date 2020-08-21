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Альтиметр для Android

Альтиметр 4.4.11 для Android

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Описание Альтиметр 4.4.11 для AndroidОписание   Скачать Альтиметр 4.4.11 для AndroidСКАЧАТЬ (6,21 Мб) Скриншоты Альтиметр 4.4.11 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Альтиметр 4.4.11 для AndroidСтатистика   Отзывы о Альтиметр 4.4.11 для AndroidОтзывы (0)  
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Альтиметр - приложение для измерения высоты с помощью своего мобильного девайса, которое станет незаменимым помощником для тех, кто любит пешие прогулки, катание на лыжах, горных велосипедах и другие виды активного отдыха. Программа позволяет с высокой точностью определить текущую высоту или координаты. Работает и с использованием Интернета и в автономном режиме.

Для измерения высоты используется спутники GPS триангуляции, датчик давления (если такой имеется в вашем устройстве), службы определения местоположения (Wi-Fi и другие).

Ключевые особенности программы Альтиметр:

  • Точное измерение высоты - индикация в метрах или футах.
  • Запись самой низкой и самой высокой (максимальной) высоты над уровнем моря.
  • Умный мини-компас.
  • Полные GPS координаты - широта и долгота.
  • Отображение результатов измерений в таблице.
  • Возможность останавливать и записывать результаты измерений в любое время.
  • Наличие темной темы.
  • и многое другое...
Альтиметр
Альтиметр
Альтиметр
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Альтиметр

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