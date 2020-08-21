Compute Now 1.0.1 для Android
Compute Now - цифровая виртуальная клавиатура для Android, позволяющая производить вычисления в любом текстовом поле любого Android-приложения
USB OTG Checker 1.6.9g для Android
USB OTG Checker это бесплатная легковесная утилита для Android, которая позволяет легко проверить, поддерживает ли ваше мобильное устройство технологию USB OTG,
Android System Information 1.4.6 для Android
Android System Information - утилита для отображения различной системной информации об Android-смартфоне. Здесь можно видеть данные о виртуальной машине Java,
Bar Shortcuts 1.1.6 для Android
Bar Shortcuts - утилита, позволяющая разместить в выпадающей панели уведомлений несколько ссылок на приложения, набора определенного номера, музыкальный плейлист.
Contact Delete Free 1.2.01.20 r3 для Android
Contact Delete Free - это бесплатное приложение дает пользователям возможность запретить кому-либо видеть их личные данные за пару кликов. Вы можете удалить
User Dictionary Manager 1.0 для Android
User Dictionary Manager - утилита для управления пользовательским словарем Android-смартфона. User Dictionary Manager дает возможность импортировать/экспортировать