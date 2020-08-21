Альтиметр - приложение для измерения высоты с помощью своего мобильного девайса, которое станет незаменимым помощником для тех, кто любит пешие прогулки, катание на лыжах, горных велосипедах и другие виды активного отдыха. Программа позволяет с высокой точностью определить текущую высоту или координаты. Работает и с использованием Интернета и в автономном режиме.

Для измерения высоты используется спутники GPS триангуляции, датчик давления (если такой имеется в вашем устройстве), службы определения местоположения (Wi-Fi и другие).

Ключевые особенности программы Альтиметр: