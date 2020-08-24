Streamster - бесплатная программа для трансляции потокового видео на несколько платформ одновременно (с функцией рестрима). Приложение позволяет управлять трансляцией на несколько сайтов максимально просто, благодаря чему появляется возможность увеличивать свою аудиторию не отвлекаясь от стрима.

Делать это максимально удобно в не зависимости от того, на сколько сайтов идёт трансляция в данный момент. При этом, такое подключение будет простым также и для вашего компьютера: сколько бы трансляций не велось, нагрузка на процессор и потребление интернет-трафика аналогичны стриму на один сайт.

Ключевые возможности Streamster: