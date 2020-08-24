Streamster

ACE Stream 3.1.32
ACE Stream - мультимедийная платформа на основе технологии P2P, которая позволяет в режиме реального времени воспроизводить медийный контент на любых сайтах и
OBS Studio 25.0.8
OBS Студия - приложение для стримов на Twitch, Youtube, а также записи игр, видео с экрана, веб-камер, карт захвата и т.д. Имеет широкий набор функций, возможность
Домашний медиа-сервер (UPnP) 3.53
Домашний медиа-сервер (UPnP) - программа, предоставляющая медиа-ресурсы (фотографии, аудио и видео-файлы) вашего компьютера другим UPnP устройствам в домашней сети,
Torrent TV плеер 3.27
Torrent TV плеер - бесплатное приложение для просмотра ТВ в высоком качестве посредством технологии ACE Stream. Программа использует оригинал плейлиста сайта
SopCast 4.2.0
SopCast - популярная бесплатная программа для просмотра онлайн видеотрансляций (фильмы, спортивные трансляции, новости, музыка и т.д.) через P2P (Peer-to-Peer) сети,
5KPlayer 6.2
5KPlayer - отличный многофункциональный мультимедийный комбайн, сочетающий в себе сразу несколько инструментов: аудио/видео плеер, радио проигрыватель, конвертер,