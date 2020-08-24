Streamster для Windows

Streamster 3.0.1

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Описание Streamster 3.0.1Описание   Скачать Streamster 3.0.1СКАЧАТЬ (91,47 Мб) Скриншоты Streamster 3.0.1Скриншоты (2)   Статистика Streamster 3.0.1Статистика   Отзывы о Streamster 3.0.1Отзывы (0)  
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Streamster - бесплатная программа для трансляции потокового видео на несколько платформ одновременно (с функцией рестрима). Приложение позволяет управлять трансляцией на несколько сайтов максимально просто, благодаря чему появляется возможность увеличивать свою аудиторию не отвлекаясь от стрима.

Делать это максимально удобно в не зависимости от того, на сколько сайтов идёт трансляция в данный момент. При этом, такое подключение будет простым также и для вашего компьютера: сколько бы трансляций не велось, нагрузка на процессор и потребление интернет-трафика аналогичны стриму на один сайт.

Ключевые возможности Streamster:

  • Низкое потребление системных ресурсов.
  • Экономия интернет-трафика.
  • RTMP трансляции.
  • Высокое качество видео (до 4к и 60 fps).
  • Управление каналами.
  • Различные аудио и видео фильтры.
  • Низкая задержка видео.
  • Совместимость с OBS.
Streamster
Streamster
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПотоковое видео - Видео захват
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Отзывы о программе Streamster

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