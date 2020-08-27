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Cut the Rope FULL для Android

Cut the Rope FULL 3.22.1 для Android

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Описание Cut the Rope FULL 3.22.1 для AndroidОписание   Скачать Cut the Rope FULL 3.22.1 для AndroidСКАЧАТЬ (49,22 Мб) Скриншоты Cut the Rope FULL 3.22.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Cut the Rope FULL 3.22.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Cut the Rope FULL 3.22.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Cut the Rope FULL - забавная головоломка, в которой игроку необходимо преодолеть все препятствия, чтобы накормить милаху Ам-Няма сладостями.

По мере прохождения игры можно открыть около 17 коробок с уровнями, где будут прятаться новые, забавные персонажи, а также будут представлены короткие интерактивные мультфильмы с любимым персонажем.

Доступно около 425 уровней, каждый из них потребует от вас хорошей скорости реакции, логических и даже стратегических способностей.

Особенности игры Cut the Rope FULL:

  • 425 уровней, 17 коробок с уровнями.
  • Инновационная игровая механика, основанная на физике.
  • Очаровательный персонаж.
  • Превосходная графика.
  • Короткометражные мультфильмы про Ам Няма ("Om Nom Stories").
  • "Супер силы" (Superpowers).
Cut the Rope FULL
Cut the Rope FULL
Cut the Rope FULL
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе Cut the Rope FULL

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