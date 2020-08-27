AlcoTrack для Android

AlcoTrack 3.1.5 для Android

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Описание AlcoTrack 3.1.5 для AndroidОписание   Скачать AlcoTrack 3.1.5 для AndroidСКАЧАТЬ (11,43 Мб) Скриншоты AlcoTrack 3.1.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика AlcoTrack 3.1.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о AlcoTrack 3.1.5 для AndroidОтзывы (0)  
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AlcoTrack - мобильное приложение, позволяющее узнать ваш текущий уровень алкоголя в крови, используя для этого научный подход и принимая во внимание многие индивидуальные факторы, такие как возраст, пол, рост и вес. Кроме того учитывается время, которое прошло с момента принятия алкоголя, питание, а также отображается скорость усвоения алкоголя в виде линейной диаграммы.

Ключевые особенности AlcoTrack:

  • Быстрый доступ к вашим любимым напиткам.
  • Интуитивный интерфейс.
  • Линейная диаграмма содержания алкоголя в крови.
  • Анализ потребления алкоголя и расход с учетом различных временных рамок (недели, месяцы, годы).
  • Система достижений для дополнительной мотивации.
  • Виджет для домашнего экрана.
  • Дневник принятия алкоголя.
  • Различные единицы измерения размера, веса, жидкостей и т.д.
  • Напоминания.
  • Случайные познавательные факты об алкоголе.
  • Учет различных индивидуальных факторов, такие как возраст, пол, рост и вес.
AlcoTrack
AlcoTrack
AlcoTrack
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - другое
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Отзывы о программе AlcoTrack

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