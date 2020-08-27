AlcoTrack - мобильное приложение, позволяющее узнать ваш текущий уровень алкоголя в крови, используя для этого научный подход и принимая во внимание многие индивидуальные факторы, такие как возраст, пол, рост и вес. Кроме того учитывается время, которое прошло с момента принятия алкоголя, питание, а также отображается скорость усвоения алкоголя в виде линейной диаграммы.
Ключевые особенности AlcoTrack:
Быстрый доступ к вашим любимым напиткам.
Интуитивный интерфейс.
Линейная диаграмма содержания алкоголя в крови.
Анализ потребления алкоголя и расход с учетом различных временных рамок (недели, месяцы, годы).
Система достижений для дополнительной мотивации.
Виджет для домашнего экрана.
Дневник принятия алкоголя.
Различные единицы измерения размера, веса, жидкостей и т.д.
Напоминания.
Случайные познавательные факты об алкоголе.
Учет различных индивидуальных факторов, такие как возраст, пол, рост и вес.