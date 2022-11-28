Droid Dashcam - полезное приложение для записи видео водителям автомобилей, которое может непрерывно записывать видео в циклическом режиме, добавлять субтитры с необходимой информацией к этим видео, записывать в фоновом режиме, автозапуск записи и многое другое.

Особенности Droid Dashcam: