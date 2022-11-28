Droid Dashcam для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.162 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DroidCoolApps
|Категория:
|Вебкамера
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|8,65 Мб
Droid Dashcam - полезное приложение для записи видео водителям автомобилей, которое может непрерывно записывать видео в циклическом режиме, добавлять субтитры с необходимой информацией к этим видео, записывать в фоновом режиме, автозапуск записи и многое другое.
Особенности Droid Dashcam:
- Наложение титров при записи сразу на видео (Метка времени, Адрес местонахождения, Координаты GPS, Скорость (на основе данных GPS), Автомобильный номер).
- Фоновая запись видео.
- Циклическая запись - автоматическое удаление старых видеофайлов, когда недостаточно места для новых видео.
- Опции автозапуска записи при подключении/отключении устройства зарядки или Bluetooth или AUX-кабеля, при загрузке системы или при запуске приложения.
- Небольшой размер приложения.
- Автоматическая смена дневного или ночного режима видеозаписи.
- Альбомная и портретная ориентации для видеозаписи.
- Поделиться/загрузить выбранное видео на различные сервисы.
- Запись в папку с общими видео или в личную папку приложения (на телефоне или внешней SD-карте).
- Блокировка видео от перезаписи (датчик удара/G-сенсор) при обнаружении удара или вручную.
- Экран с видео, который позволяет выбрать видеозапись для просмотра с помощью любого приложения для воспроизведения видео, опция удаления выбранных видео вручную.
- Простое в использовании, понятный интерфейс, конфигурация кнопок отображаемых на экране и т.д.
- Выбор камеры - вы можете использовать любую камеру для записи (заднюю/переднюю), но только некоторые устройства позволяют выбрать камеру с широкоугольным объективом.
- Функции для создания фотографий.
- Плавающее окно с кнопками управления поверх всех приложений.
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