Droid Dashcam для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.162 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Вебкамера
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:8,65 Мб
Droid Dashcam скриншот № 1
Droid Dashcam скриншот № 2
Droid Dashcam скриншот № 3
Droid Dashcam скриншот № 4

Droid Dashcam - полезное приложение для записи видео водителям автомобилей, которое может непрерывно записывать видео в циклическом режиме, добавлять субтитры с необходимой информацией к этим видео, записывать в фоновом режиме, автозапуск записи и многое другое.

Особенности Droid Dashcam:

  • Наложение титров при записи сразу на видео (Метка времени, Адрес местонахождения, Координаты GPS, Скорость (на основе данных GPS), Автомобильный номер).
  • Фоновая запись видео.
  • Циклическая запись - автоматическое удаление старых видеофайлов, когда недостаточно места для новых видео.
  • Опции автозапуска записи при подключении/отключении устройства зарядки или Bluetooth или AUX-кабеля, при загрузке системы или при запуске приложения.
  • Небольшой размер приложения.
  • Автоматическая смена дневного или ночного режима видеозаписи.
  • Альбомная и портретная ориентации для видеозаписи.
  • Поделиться/загрузить выбранное видео на различные сервисы.
  • Запись в папку с общими видео или в личную папку приложения (на телефоне или внешней SD-карте).
  • Блокировка видео от перезаписи (датчик удара/G-сенсор) при обнаружении удара или вручную.
  • Экран с видео, который позволяет выбрать видеозапись для просмотра с помощью любого приложения для воспроизведения видео, опция удаления выбранных видео вручную.
  • Простое в использовании, понятный интерфейс, конфигурация кнопок отображаемых на экране и т.д.
  • Выбор камеры - вы можете использовать любую камеру для записи (заднюю/переднюю), но только некоторые устройства позволяют выбрать камеру с широкоугольным объективом.
  • Функции для создания фотографий.
  • Плавающее окно с кнопками управления поверх всех приложений.
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