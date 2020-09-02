|
Загрузчик МП3 Музыки 3.0.6 для Android
|
|
|
|Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
|
- Рейтинг программы - 5.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Загрузчик MP3 Музыки (Jamendo) - приложение для поиска, прослушивания и скачивания высококачественной MP3 музыки от независимых исполнителей.
Особенности приложения Загрузчик MP3 Музыки (Jamendo):
- Огромная база данных, с группировкой трэков по жанрам (Поп, Рок, Рэп, RnB, Дабстеп, Драм), инструментам (гитара, пианино, виолончель, скрипка, ударные, всевозможные синтезаторы, саксофон и пр.), настроениям.
- Более миллиона высококачественных треков. Одно из крупнейших музыкальных хранилищ.
- Все песни проверены и доступны для персонального использования.
- Доступны тексты песен для неинструментальных композиций.
- Самый быстрый и надежный механизм скачки mp3 файлов.
- Гибкие поисковые возможности (поиск по имени трека, артисту, альбому, жанрам, инструментам, настроениям, сортировка по популярности и многое другое).
- Музыка на любой вкус.
- Простота использования приложения.
Примечание! Приложение позволяет прослушать и скачать любую песню для не коммерческого использования.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Обмен файлами"
uTorrent 6.1.7 для Android
uTorrent – популярный клиент для скачивания торрентов на ваше устройстве. Загрузив файлы, вы сможете просмотреть их или прослушать на встроенном плеере. Присутствуют
AirDroid 4.2.5.0 для Android
AirDroid - приложение, с помощью которого пользоваться практически всеми функциями Android-устройства можно с десктопного ПК под управлением Windows
Xender 5.6.1 для Android
Xender - приложение для обмена любыми файлами между мобильными устройствами, а также для передачи данных с планшета или смартфона на стационарный компьютер (Windows
CLONEit 1.1.8 для Android
CLONEit - самое простое средство для переноса всех своих основных данных, файлов и настроек с одного Android-устройства на другое без использования соединяющих
Google Диск 2.20.281.05.40 для Android
Google Диск – с облачным хранилищем ваша информация никогда не потеряется и будет доступна с любого устройства. Фотографии, документы или другие файлы и папки можно
SHAREit 5.2.98_ww для Android
SHAREit – приложение для обмена файлами между устройствами, без необходимости подключения к интернету. Использование различных устройств и ОС не помешают вам
|
|
Отзывы о программе Загрузчик МП3 Музыки
Admin
Отзывов о программе Загрузчик МП3 Музыки 3.0.6 для Android пока нет, можете добавить...
|Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
|