Журнал расходов для Android

Журнал расходов 1.21.4 для Android

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Описание Журнал расходов 1.21.4 для AndroidОписание   Скачать Журнал расходов 1.21.4 для AndroidСКАЧАТЬ (6,54 Мб) Скриншоты Журнал расходов 1.21.4 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Журнал расходов 1.21.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Журнал расходов 1.21.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Журнал расходов - полезное мобильное приложение для учета расходов и доходов, которое позволяет просто и удобно добавить информацию о расходах в момент покупки или получения дохода. Удобный и информативный интерфейс поможет контролировать ваши расходы и планировать бюджет.

Основные возможности приложения Журнал расходов:

  • добавление расходов и доходов в любой валюте (список валют содержит 171 позиций);
  • просмотр статистики расходов и доходов за день, месяц, год и за указанный период;
  • построение диаграмм расходов и доходов за любой период времени;
  • расчет баланса из разницы доходов и расходов;
  • баланс по каждому месяцу;
  • возможность выбора основной валюты;
  • возможность добавлять, удалять и редактировать категории;
  • возможность редактировать и удалять ранее добавленные записи;
  • резервное копирование данных;
  • защита паролем;
  • экспорт в csv;
  • курс валют онлайн;
  • виджеты.
Журнал расходов
Журнал расходов
Журнал расходов
Журнал расходов
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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Отзывы о программе Журнал расходов

Admin

Отзывов о программе Журнал расходов 1.21.4 для Android пока нет, можете добавить...

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