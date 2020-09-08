Ardour - бесплатный кроссплатформенный аудио-редактор, который представляет из себя цифровую звуковую рабочую станцию. Приложение поддерживает интерфейсы для профессионального аудио с помощью проекта ALSA, который предоставляет высококачественные и хорошо продуманные драйверы устройств.

Присутствует поддержка 24-битных сэмплов с использованием плавающей точки, нелинейное редактирование с неограниченным откатом, настраивается микшер, возможности MTC master / slave, совместимость с устройствами управления MIDI.

Ardour включает в себя мощный многодорожечный редактор, который позволяет выполнять все операции нелинейного редактирования (вставка, замена, удаление, перемещение, обрезка, выбор, вырезка / копирование / вставка). Поддерживает неограниченное откат и возврат и может хранить независимые версии дорожки или целой композиции.

Поддерживаются различные модели панорамирование. Есть пре- и постфедерние каналы с контролем усиления и панорамирование для каждого из них. Каждая дорожка микшера действует как самостоятельный канал, таким образом, количество каналов в Ardour ограничено. Вы можете микшировать любое количество дорожек в еще одну дорожку. Пропускная способность ограничивается только размером ваших аудио интерфейсов и скоростью чтения и записи данных на диск.

Для всех операций ввода-вывода аудио используется JACK (JACK Audio Connection Kit), что позволяет производить обмен данными в полной синхронизации с другими приложениями и / или аппаратными аудио интерфейсами. Поддерживаются любые форматы от 8 до 32 бит и частоты от 8 кГц до 192 кГц. Внутренняя отделка проводится в 32/64-битном формате с плавающей точкой IEEE.