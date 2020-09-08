Компас для Android

Компас 1.4.1 для Android

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Описание Компас 1.4.1 для AndroidОписание   Скачать Компас 1.4.1 для AndroidСКАЧАТЬ (1,95 Мб) Скриншоты Компас 1.4.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Компас 1.4.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Компас 1.4.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Компас - программа, при помощи которой можно использовать Android-смартфон или планшет в качестве компаса, для измерения азимутов, а также поиска ориентира (северного магнитного полюса), используя при этом встроенный магнитный датчик.

Ключевые особенности приложения Компас:

  • Отображение истинного севера;
  • Отображение широты и долготы;
  • Отображение высоты и скорости;
  • Отображение состояния датчика;
  • Отображение уровня;
  • Отображение силы магнитного поля;
  • Отображение угол наклона устройства;
  • Коррекция ошибок уровня;
  • Подключение к картам Google.
Компас
Компас
Компас
Компас
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - GPS
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Отзывы о программе Компас

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