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Шумомер для Android

Шумомер 1.2.6 для Android

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Описание Шумомер 1.2.6 для AndroidОписание   Скачать Шумомер 1.2.6 для AndroidСКАЧАТЬ (3,35 Мб) Скриншоты Шумомер 1.2.6 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Шумомер 1.2.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Шумомер 1.2.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Шумомер - простой и легкий в использовании мобильный шумомер, с помощью которого можно измерять уровень шума в децибелах. Приложение умеет отображать минимальное, среднее и максимальное значение шума, присутствует встроенная калибровка устройства, отображение уровня шума на графике в режиме реального времени и пр.

Основные возможности программы Шумомер:

  • Измерение уровня звука, виброметр, детектор шума.
  • Запись минимального (Min), среднего (AVG) и максимального (Max) уровня звука.
  • Логарифмический график уровня звука в децибелах (дБ).
  • Калибровка устройства - два режима: ручной и автоматической калибровки.
  • Возможность останавливать и записывать результаты измерений в любое время.
Шумомер
Шумомер
Шумомер
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе Шумомер

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