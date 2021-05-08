Линейка - это красивый, функциональный и простой в использовании инструмент для любого смартфона или планшета, который предлагает следующие функции: измерение длины, определение шага резьбы, расчёт длины, прямая линия, конвертер единиц измерения (дюймы в миллиметры, дюймы в сантиметры), штангенциркуль, линейка онлайн и др.

Основные возможности приложения: