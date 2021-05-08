Линейка для Android

Описание
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Оценка: 3.12/5 голосов - 55
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.03 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 277 | Статистика
Размер:4,54 Мб
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Линейка скриншот № 1
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Линейка скриншот № 4

Линейка - это красивый, функциональный и простой в использовании инструмент для любого смартфона или планшета, который предлагает следующие функции: измерение длины, определение шага резьбы, расчёт длины, прямая линия, конвертер единиц измерения (дюймы в миллиметры, дюймы в сантиметры), штангенциркуль, линейка онлайн и др.

Основные возможности приложения:

  • точность измерения;
  • простота использования;
  • стильный дизайн;
  • настройка единиц измерения: сантиметр, метр, дюйм;
  • измерение длинны (с функцией удержания) любой стороной устройства;
  • легкая и быстрая калибровка;
  • измерение в 4-х режимах: точка, линия, плоскость, уровень;
  • масштабная сетка, вертикальная и горизонтальная линейка;
  • перевод на 15 языков.
Что нового в Линейка 4.03?
  • Исправлены ошибки.
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