Линейка для Android
|Оценка:
|3.12/5 голосов - 55
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.03 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|NixGame
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 277 | Статистика
|Размер:
|4,54 Мб
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Линейка - это красивый, функциональный и простой в использовании инструмент для любого смартфона или планшета, который предлагает следующие функции: измерение длины, определение шага резьбы, расчёт длины, прямая линия, конвертер единиц измерения (дюймы в миллиметры, дюймы в сантиметры), штангенциркуль, линейка онлайн и др.
Основные возможности приложения:
- точность измерения;
- простота использования;
- стильный дизайн;
- настройка единиц измерения: сантиметр, метр, дюйм;
- измерение длинны (с функцией удержания) любой стороной устройства;
- легкая и быстрая калибровка;
- измерение в 4-х режимах: точка, линия, плоскость, уровень;
- масштабная сетка, вертикальная и горизонтальная линейка;
- перевод на 15 языков.
- Исправлены ошибки.
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