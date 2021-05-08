Спидометр для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:8.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 180 | Статистика
Размер:4,58 Мб
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Спидометр - удобный и простой в использовании инструмент для определения скорости. Присутствует возможность определить километраж, среднюю и максимальную скоростью поездки на велосипеде, мотоцикле или автомобиле. Приложение разработано в стиле Material Design. Поддерживается функция компаса (только на устройствах с датчиком компаса).

Основные функции приложения Спидометр:

  • Определение скорости (максимальная и средняя в км/ч или миль / ч).
  • Контроль скорости.
  • Измерение расстояния (в километрах или милях).
  • Цифровой спидометр.
  • Трекер бега.
  • Велокомпьютер.
  • Счетчик скорости во время езды на мотоцикле и машине.
  • Использование GPS.
  • Красивый и современный дизайн спидометра.
  • Экономичный режим.
  • Компас.
Что нового в Спидометр 8.8?
  • Добавлена горизонтальная ориентация экрана.
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