Спидометр - удобный и простой в использовании инструмент для определения скорости. Присутствует возможность определить километраж, среднюю и максимальную скоростью поездки на велосипеде, мотоцикле или автомобиле. Приложение разработано в стиле Material Design. Поддерживается функция компаса (только на устройствах с датчиком компаса).

Основные функции приложения Спидометр: