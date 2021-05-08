Спидометр для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NixGame
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 180 | Статистика
|Размер:
|4,58 Мб
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Спидометр - удобный и простой в использовании инструмент для определения скорости. Присутствует возможность определить километраж, среднюю и максимальную скоростью поездки на велосипеде, мотоцикле или автомобиле. Приложение разработано в стиле Material Design. Поддерживается функция компаса (только на устройствах с датчиком компаса).
Основные функции приложения Спидометр:
- Определение скорости (максимальная и средняя в км/ч или миль / ч).
- Контроль скорости.
- Измерение расстояния (в километрах или милях).
- Цифровой спидометр.
- Трекер бега.
- Велокомпьютер.
- Счетчик скорости во время езды на мотоцикле и машине.
- Использование GPS.
- Красивый и современный дизайн спидометра.
- Экономичный режим.
- Компас.
- Добавлена горизонтальная ориентация экрана.
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