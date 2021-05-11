Auto Clicker для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 85 | Статистика
Размер:4,76 Мб
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Auto Clicker - бесплатное приложение, которое позволяет эмулировать нажатие на экран в любом месте с любым заданным интервалом. Программа отлично подходит для мобильных игр в жанре "кликеров", где игроку предлагается совершать однообразные монотонные действия, как например открывать сундуки, собирать монеты и пр. Присутствует плавающая панель управления для запуска и остановки утилиты. Программа не требует root-доступа.

Особенности приложения Auto Clicker:

  • Дружественный пользовательский интерфейс, простой в использовании.
  • Эмуляция нажатий на экран в одной или нескольких точках с заданным интервалом между ними.
  • Возможность задать число циклов работы или время таймера.
  • Возможность создавать пресеты и сохранять их для быстрого применения.
  • Наличие инструкции по применению.
  • Импорт / экспорт автоматических скриптов.
Что нового в Auto Clicker 1.4.9?
  • Исправлены ошибки.
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