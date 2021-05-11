Auto Clicker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|True Developers Studio
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 85 | Статистика
|Размер:
|4,76 Мб
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Auto Clicker - бесплатное приложение, которое позволяет эмулировать нажатие на экран в любом месте с любым заданным интервалом. Программа отлично подходит для мобильных игр в жанре "кликеров", где игроку предлагается совершать однообразные монотонные действия, как например открывать сундуки, собирать монеты и пр. Присутствует плавающая панель управления для запуска и остановки утилиты. Программа не требует root-доступа.
Особенности приложения Auto Clicker:
- Дружественный пользовательский интерфейс, простой в использовании.
- Эмуляция нажатий на экран в одной или нескольких точках с заданным интервалом между ними.
- Возможность задать число циклов работы или время таймера.
- Возможность создавать пресеты и сохранять их для быстрого применения.
- Наличие инструкции по применению.
- Импорт / экспорт автоматических скриптов.
- Исправлены ошибки.
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