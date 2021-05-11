Auto Clicker - бесплатное приложение, которое позволяет эмулировать нажатие на экран в любом месте с любым заданным интервалом. Программа отлично подходит для мобильных игр в жанре "кликеров", где игроку предлагается совершать однообразные монотонные действия, как например открывать сундуки, собирать монеты и пр. Присутствует плавающая панель управления для запуска и остановки утилиты. Программа не требует root-доступа.

Особенности приложения Auto Clicker: