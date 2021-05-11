Audible для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $14.95 в месяц
Ограничение:30 дней
Версия:3.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Чтение книг - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 68 | Статистика
Размер:26,27 Мб
СКАЧАТЬ
Audible скриншот № 2
Audible скриншот № 3
Audible скриншот № 4

Audible - доступ к самой большой в мире коллекцией аудиокниг, подкастов, оригинальных аудиошоу, книжных серий, журналов и т.п. Благодаря приложению можно слушать аудиокниги в любое время и в любом месте, будь то дома, в транспорте, спортивном зале или просто занимаясь повседневными делами.

Кроме этого можно без проблем загрузить понравившиеся книги и подкасты на свое устройство, и прослушать их без доступа к Интернету. Присутствует возможность переключаться между несколькими устройствами, восстанавливая при этом место, на котором вы остановились.

Доступны аудиокниги в различных жанрах, как например детектив и триллер, фантастика и фэнтези, научно-популярная литература, бизнес, история, биографии и мемуары, образование, юмор, аудиошоу, детская литература и пр.

Ключевые возможности Audible:

  • Доступ к более чем 200 000 наименований.
  • Настраиваемая скорость чтения – до 3x.
  • Доступ к премиальному аудио, которое можно слушать без прерываний и рекламы.
  • Перемотка записи назад и вперед.
  • Загрузка книги, чтобы прослушать ее без доступа к Интернету.
  • Автоматическая синхронизация прослушивания аудиокниг на всех своих устройствах.
  • Таймер автоматического отключения.
  • Прослушивание фрагментов чтобы понять, нравится ли вам книга.

Примечание! Для использования приложения понадобиться защищенная учетная запись Amazon.

Что нового в Audible 3.4.0?
  • Исправлены ошибки.
ТОП-сегодня раздела "Чтение книг"
 

скачать Cool ReaderCool Reader 3.2.55-1

Cool Reader – программа предлагает удобное и комфортное чтение на вашем устройстве....

скачать LibreraLibrera 8.3.109

Бесплатная, простая в использовании и в то же время функциональная читалка книг на...

скачать FBReaderFBReader 3.0.35

FBReader – программа «читалка» для электронных книг форматов fb2 (и fb2.zip), ePub, azw, mobipocket, rtf, html, plain...

скачать ReadEraReadEra 21.04.01+1460

Отличное Android-приложение для чтения электронных книг и просмотра документов в различных...

скачать FullReaderFullReader 4.2.9

FullReader - бесплатная универсальная читалка для Android, которая поддерживает все самые...

скачать SamLib ReaderSamLib Reader 8.0.1

SamLib Reader - приложение для Android, которое предоставляет доступ к онлайн-библиотеке СамИздат...

Отзывы о программе Audible

Admin

Отзывов о программе Audible 3.4.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв