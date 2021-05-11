Audible - доступ к самой большой в мире коллекцией аудиокниг, подкастов, оригинальных аудиошоу, книжных серий, журналов и т.п. Благодаря приложению можно слушать аудиокниги в любое время и в любом месте, будь то дома, в транспорте, спортивном зале или просто занимаясь повседневными делами.

Кроме этого можно без проблем загрузить понравившиеся книги и подкасты на свое устройство, и прослушать их без доступа к Интернету. Присутствует возможность переключаться между несколькими устройствами, восстанавливая при этом место, на котором вы остановились.

Доступны аудиокниги в различных жанрах, как например детектив и триллер, фантастика и фэнтези, научно-популярная литература, бизнес, история, биографии и мемуары, образование, юмор, аудиошоу, детская литература и пр.

Ключевые возможности Audible:

Доступ к более чем 200 000 наименований.

Настраиваемая скорость чтения – до 3x.

Доступ к премиальному аудио, которое можно слушать без прерываний и рекламы.

Перемотка записи назад и вперед.

Загрузка книги, чтобы прослушать ее без доступа к Интернету.

Автоматическая синхронизация прослушивания аудиокниг на всех своих устройствах.

Таймер автоматического отключения.

Прослушивание фрагментов чтобы понять, нравится ли вам книга.

Примечание! Для использования приложения понадобиться защищенная учетная запись Amazon.