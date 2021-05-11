Audible для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14.95 в месяц
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|3.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Audible, Inc
|Категории:
|Чтение книг - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 68 | Статистика
|Размер:
|26,27 Мб
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Audible - доступ к самой большой в мире коллекцией аудиокниг, подкастов, оригинальных аудиошоу, книжных серий, журналов и т.п. Благодаря приложению можно слушать аудиокниги в любое время и в любом месте, будь то дома, в транспорте, спортивном зале или просто занимаясь повседневными делами.
Кроме этого можно без проблем загрузить понравившиеся книги и подкасты на свое устройство, и прослушать их без доступа к Интернету. Присутствует возможность переключаться между несколькими устройствами, восстанавливая при этом место, на котором вы остановились.
Доступны аудиокниги в различных жанрах, как например детектив и триллер, фантастика и фэнтези, научно-популярная литература, бизнес, история, биографии и мемуары, образование, юмор, аудиошоу, детская литература и пр.
Ключевые возможности Audible:
- Доступ к более чем 200 000 наименований.
- Настраиваемая скорость чтения – до 3x.
- Доступ к премиальному аудио, которое можно слушать без прерываний и рекламы.
- Перемотка записи назад и вперед.
- Загрузка книги, чтобы прослушать ее без доступа к Интернету.
- Автоматическая синхронизация прослушивания аудиокниг на всех своих устройствах.
- Таймер автоматического отключения.
- Прослушивание фрагментов чтобы понять, нравится ли вам книга.
Примечание! Для использования приложения понадобиться защищенная учетная запись Amazon.
- Исправлены ошибки.
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