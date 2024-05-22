Барометр, альтиметр и термометр - простое в использовании приложение для измерения атмосферного давления и высоты, которое используется в своей работе встроенный GPS, датчик давления / барометр (если устройство не имеет барометрического датчика, приложение извлекает данные о атмосферном давлении через Интернет с ближайшей метеорологической станции), а также автоматический алгоритм калибровки абсолютной высоты и атмосферного давления, основанный на данных местных метеорологических станций.

Ключевые особенности приложения Барометр, альтиметр и термометр:

точное измерение высоты над уровнем моря (от GPS и других датчиков).

точное измерение барометрического давления (если устройство оборудовано датчиком давления и проверяет данные, доступные в режиме онлайн).

GPS-координаты, название местоположения, страна.

информацию и данные о текущей погоде от вашей местной метеостанции (если есть).

наружная температура.

скорость ветра.

видимость.

влажность, гигрометр (если устройство оснащено соответствующими датчиками).

Примечание! Некоторые портативные устройства (планшеты, телефоны, смартфоны) не имеют встроенного датчика давления. На этих устройствах измерения могут быть менее точными, поскольку они будут основываться на данных местных метеорологических станций.