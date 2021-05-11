Программы для Android » Утилиты » другое » Угломер: Smart Protractor 1.5.5

Угломер: Smart Protractor для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 603 | Статистика
Размер:4,19 Мб
СКАЧАТЬ
Угломер: Smart Protractor скриншот № 2
Угломер: Smart Protractor скриншот № 3
Угломер: Smart Protractor скриншот № 4

Угломер: Smart Protractor - удобный и функциональный угломер для Android, который измеряет угол и наклон объекта, а аткже может работать в двух режимах - режим для измерения угла (приложение вычислит наиболее точный показатель градуса, вплоть до десятых) и режим отвеса, позволяющий определить отклонение (используется виртуальный маятник).

Программа Smart Protractor проводит достаточно четкие вычисления, и станет незаменимым помощником не только школьникам и студентам, но и в обычных бытовых вопросах.

Дополнительные возможности Pro-версии:

  • Интегрирована линейка.
  • Инструменты Угломер III и Уровень.
  • Различные единицы наклона.
  • Отсутствует реклама.
Что нового в Угломер: Smart Protractor 1.5.5?
  • Поддержка Android OS 11
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Device IDDevice ID 1.1.3

Device ID - крошечное приложение для Android-устройств, с помощью которого Вы быстро и легко получите идентификационный номер Вашего девайса...

скачать Opera MaxOpera Max 4.2.67

Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или...

скачать Фонарик - Tiny FlashlightФонарик - Tiny Flashlight 5.3.6

Фонарик - Tiny Flashlight — небольшая и полезная утилита, превращающая ваш смартфон в фонарик....

скачать Avira Android OptimizerAvira Android Optimizer 2.6.2

Avira Android Optimizer - полезное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого...

скачать Light MeterLight Meter 3.4

Light Meter - приложение использует встроенный сенсор освещенности и показывает уровень...

скачать Prime RulerPrime Ruler 5.5.3

Бесплатный Android-инструмент, который предназначен для точного определения размера...

Отзывы о программе Угломер: Smart Protractor

Admin

Отзывов о программе Угломер: Smart Protractor 1.5.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв