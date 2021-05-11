Угломер: Smart Protractor для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Smart Tools co.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 603 | Статистика
|Размер:
|4,19 Мб
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Угломер: Smart Protractor - удобный и функциональный угломер для Android, который измеряет угол и наклон объекта, а аткже может работать в двух режимах - режим для измерения угла (приложение вычислит наиболее точный показатель градуса, вплоть до десятых) и режим отвеса, позволяющий определить отклонение (используется виртуальный маятник).
Программа Smart Protractor проводит достаточно четкие вычисления, и станет незаменимым помощником не только школьникам и студентам, но и в обычных бытовых вопросах.
Дополнительные возможности Pro-версии:
- Интегрирована линейка.
- Инструменты Угломер III и Уровень.
- Различные единицы наклона.
- Отсутствует реклама.
- Поддержка Android OS 11
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