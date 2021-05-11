Угломер: Smart Protractor - удобный и функциональный угломер для Android, который измеряет угол и наклон объекта, а аткже может работать в двух режимах - режим для измерения угла (приложение вычислит наиболее точный показатель градуса, вплоть до десятых) и режим отвеса, позволяющий определить отклонение (используется виртуальный маятник).

Программа Smart Protractor проводит достаточно четкие вычисления, и станет незаменимым помощником не только школьникам и студентам, но и в обычных бытовых вопросах.

Дополнительные возможности Pro-версии: