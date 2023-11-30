MainType для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от $49.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|12.0.0.1297 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|High-Logic B.V.
|Категория:
|Шрифты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 639 | Статистика
|Размер:
|21,68 Мб
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MainType - мощный, но простой в использовании менеджер шрифтов для Windows, который дает возможность легко управлять вашими шрифтами. Приложение включает множество интуитивных функций, которые упрощают поиск, предварительный просмотр, организацию, установку и печать шрифтов.
Ключевые особенности MainType:
- Удобная навигация по блокам Unicode, копирование символов в буфер обмена и их непосредственная вставка из менеджера шрифтов в фоновые приложения.
- Добавление пользовательских заметок к своим шрифтам, присваивание им рейтинга, возможность отмечать шрифты простыми ключевыми словами и быстро находить нужный вам шрифт, выполняя поиск по этим ключевым словам.
- Сравнение свойств нескольких шрифтов.
- Возможность печатать образцы своих шрифтов и выбирать между четырьмя предопределенными шаблонами.
- Обнаружение поврежденного шрифта.
- Легкое резервное копирование и восстановление шрифтов и настроек.
- Очистка библиотеки шрифтов от дубликатов.
- И многое другое...
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