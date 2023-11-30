MainType для Windows

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 3
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от $49.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:12.0.0.1297 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Шрифты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 639 | Статистика
Размер:21,68 Мб
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MainType - мощный, но простой в использовании менеджер шрифтов для Windows, который дает возможность легко управлять вашими шрифтами. Приложение включает множество интуитивных функций, которые упрощают поиск, предварительный просмотр, организацию, установку и печать шрифтов.

Ключевые особенности MainType:

  • Удобная навигация по блокам Unicode, копирование символов в буфер обмена и их непосредственная вставка из менеджера шрифтов в фоновые приложения.
  • Добавление пользовательских заметок к своим шрифтам, присваивание им рейтинга, возможность отмечать шрифты простыми ключевыми словами и быстро находить нужный вам шрифт, выполняя поиск по этим ключевым словам.
  • Сравнение свойств нескольких шрифтов.
  • Возможность печатать образцы своих шрифтов и выбирать между четырьмя предопределенными шаблонами.
  • Обнаружение поврежденного шрифта.
  • Легкое резервное копирование и восстановление шрифтов и настроек.
  • Очистка библиотеки шрифтов от дубликатов.
  • И многое другое...
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