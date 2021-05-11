HedgeCam для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Caddish Hedgehog
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 142 | Статистика
|Размер:
|2,39 Мб
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HedgeCam - продвинутая камера для мобильных Android-устройств, предлагающий множество полезных инструментов, упрощающих процесс съемки, включая запуск съемки по таймеру, с помощью распознавания лица, или при помощи голосовых команд, съемка серии фото с настраиваемым интервалом между снимками, распознавание лиц, режимы съемки HDR и DRO, возможность сохранения фото в формате RAW (DNG) и многое другое.
Ключевые особенности HedgeCam:
- Гибкие настройки качества фото и видео.
- Настраиваемый пользовательский интерфейс.
- Продвинутый режим селфи. Запуск съемки по таймеру, с помощью распознавания лица, или при помощи голосовых команд. Съемка серии фото с настраиваемым интервалом между снимками.
- Управление с помощью аппаратных клавиш. Отдельные настройки для каждой клавиши.
- Отображение угла наклона устройства.
- Распознавание лиц.
- Автоматическое выравнивание изображений по данным акселерометра. Теперь на ваших фото никогда не будет завален горизонт.
- Поддержка экспобрекетинга.
- Режимы съемки HDR (High Dynamic Range) и DRO (Dynamic Range Optimization)
- Возможность выбора директории для сохранения фото.
- Гибкие настройки звуков: возможность отключения звука затвора, выбор звука затвора (поддерживается не всеми устройствами), регулировка громкости звуков.
- Расположение интерфейса для правши или левши.
- Виджеты, позволяющие одним нажатием снять фото или начать запись видео.
- Поддержка API 2: возможность ручного управления фокусировкой, ISO, временем экспозиции, балансом белого.
- Возможность сохранения фото в формате RAW (DNG).
- Режим брекетинга фокусировки.
- Добавлена возможность отключения EXIF.
- Доработано отображение рамок обрезки и сеток.
- Добавлены настройки датчиков.
- Исправлены ошибки.
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