HedgeCam - продвинутая камера для мобильных Android-устройств, предлагающий множество полезных инструментов, упрощающих процесс съемки, включая запуск съемки по таймеру, с помощью распознавания лица, или при помощи голосовых команд, съемка серии фото с настраиваемым интервалом между снимками, распознавание лиц, режимы съемки HDR и DRO, возможность сохранения фото в формате RAW (DNG) и многое другое.

Ключевые особенности HedgeCam: