HedgeCam для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.12 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):0 / 142 | Статистика
Размер:2,39 Мб
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HedgeCam - продвинутая камера для мобильных Android-устройств, предлагающий множество полезных инструментов, упрощающих процесс съемки, включая запуск съемки по таймеру, с помощью распознавания лица, или при помощи голосовых команд, съемка серии фото с настраиваемым интервалом между снимками, распознавание лиц, режимы съемки HDR и DRO, возможность сохранения фото в формате RAW (DNG) и многое другое.

Ключевые особенности HedgeCam:

  • Гибкие настройки качества фото и видео.
  • Настраиваемый пользовательский интерфейс.
  • Продвинутый режим селфи. Запуск съемки по таймеру, с помощью распознавания лица, или при помощи голосовых команд. Съемка серии фото с настраиваемым интервалом между снимками.
  • Управление с помощью аппаратных клавиш. Отдельные настройки для каждой клавиши.
  • Отображение угла наклона устройства.
  • Распознавание лиц.
  • Автоматическое выравнивание изображений по данным акселерометра. Теперь на ваших фото никогда не будет завален горизонт.
  • Поддержка экспобрекетинга.
  • Режимы съемки HDR (High Dynamic Range) и DRO (Dynamic Range Optimization)
  • Возможность выбора директории для сохранения фото.
  • Гибкие настройки звуков: возможность отключения звука затвора, выбор звука затвора (поддерживается не всеми устройствами), регулировка громкости звуков.
  • Расположение интерфейса для правши или левши.
  • Виджеты, позволяющие одним нажатием снять фото или начать запись видео.
  • Поддержка API 2: возможность ручного управления фокусировкой, ISO, временем экспозиции, балансом белого.
  • Возможность сохранения фото в формате RAW (DNG).
  • Режим брекетинга фокусировки.
Что нового в HedgeCam 2.12?
  • Добавлена возможность отключения EXIF.
  • Доработано отображение рамок обрезки и сеток.
  • Добавлены настройки датчиков.
  • Исправлены ошибки.
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