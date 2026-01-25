FastStone MaxView для Windows

FastStone MaxView - небольшой, удобный и бесплатный вьювер графики, поддерживающий большинство популярных графических форматов.

Главная особенность FastStone MaxView - окно просмотра программы не содержит боковых границ, а меню и панели инструментов автоматически скрываются если они не используются. Имеется опция увеличения изображения, полноэкранный режим просмотра, присутствует навигатор по большим картинкам, слайдшоу, в котором более 150 переходных эффектов и возможность музыкального сопровождения (прослушивание MP3/WAV/MIDI/WMA файлов в фоновом режиме). Поддерживается управлением горячими клавишами, настройка шрифтов и цветов. Есть возможность показа хранящихся в фото метаданных и многое другое.

Поддерживаются RAW форматы, включая CRW, CR2, NEF, PEF, RAF, MRW, ORF и DNG.

Отзывы о программе FastStone MaxView

Elokuva про FastStone MaxView 2.3 [15-07-2009]

однако вьювер платный!бесплатно 45 дней всего.
6 | 7 | Ответить

