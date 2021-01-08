APPER - удобный инструмент, который предлагает простой и доступный способ создавать профессиональные мобильные приложения для своего бизнеса, команды, группы, организации или мероприятия, причем для этого даже не потребуются навыки программирования.

Приложение представляет собой простой в использовании конструктор приложений, который позволит вам создавать мощные приложения, ориентированные на контент, с потрясающим дизайном, которые будут красиво выглядеть и работать независимо от устройства вашего пользователя.

Благодаря мобильному приложению можно поднять свой бизнес на новый уровень, путем удержания клиентов, повышения осведомленности о продвижении, push-сообщениям и пр.

С помощью Apper можно выбирать меню и иконки, включить социальные каналы с ведущих сетевых платформ, добавлять ссылки на любой веб-сайт или создавать специальные действия для управления встречами, продажи продуктов, получения донатов или платежей.