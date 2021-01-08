APPER для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.5.8 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Программирование
Загрузок (сегодня/всего):0 / 72 | Статистика
Размер:23,97 Мб
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APPER - удобный инструмент, который предлагает простой и доступный способ создавать профессиональные мобильные приложения для своего бизнеса, команды, группы, организации или мероприятия, причем для этого даже не потребуются навыки программирования.

Приложение представляет собой простой в использовании конструктор приложений, который позволит вам создавать мощные приложения, ориентированные на контент, с потрясающим дизайном, которые будут красиво выглядеть и работать независимо от устройства вашего пользователя.

Благодаря мобильному приложению можно поднять свой бизнес на новый уровень, путем удержания клиентов, повышения осведомленности о продвижении, push-сообщениям и пр.

С помощью Apper можно выбирать меню и иконки, включить социальные каналы с ведущих сетевых платформ, добавлять ссылки на любой веб-сайт или создавать специальные действия для управления встречами, продажи продуктов, получения донатов или платежей.

Что нового в APPER 7.5.8?
  • Различные улучшения и исправления ошибок
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