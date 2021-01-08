APPER для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.5.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|iGenApps
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 72 | Статистика
|Размер:
|23,97 Мб
|СКАЧАТЬ
APPER - удобный инструмент, который предлагает простой и доступный способ создавать профессиональные мобильные приложения для своего бизнеса, команды, группы, организации или мероприятия, причем для этого даже не потребуются навыки программирования.
Приложение представляет собой простой в использовании конструктор приложений, который позволит вам создавать мощные приложения, ориентированные на контент, с потрясающим дизайном, которые будут красиво выглядеть и работать независимо от устройства вашего пользователя.
Благодаря мобильному приложению можно поднять свой бизнес на новый уровень, путем удержания клиентов, повышения осведомленности о продвижении, push-сообщениям и пр.
С помощью Apper можно выбирать меню и иконки, включить социальные каналы с ведущих сетевых платформ, добавлять ссылки на любой веб-сайт или создавать специальные действия для управления встречами, продажи продуктов, получения донатов или платежей.
- Различные улучшения и исправления ошибок
AIDE - приложение, которое предлагает освоить программирование Java на начальном, среднем или...
Keycode Checker - эта утилита показывает код нажатой аппаратной клавиши на Android-смартфоне и может быть полезна разработчикам приложений...
JavaIDEdroid - средство для создания и компиляции собственных приложений прямо на...
Android Web Editor Lite 0.11055
Android Web Editor Lite - бесплатный текстовый редактор с поддержкой подсветки кода html, php, javascript и...
Простой и удобный в использовании конструктор приложений DIY, с помощью которого вы...
Android Scripting Environment 0.7 Alpha
Android Scripting Environment позволяет создавать, редактировать и запускать скрипты на Android. Android Scripting...
Отзывы о программе APPER
Admin
Отзывов о программе APPER 7.5.8 пока нет, можете добавить...