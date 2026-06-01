UserLAnd для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|26.05.22 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|UserLAnd Technologies
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|17.8 Мб
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UserLAnd — приложение для Android, предназначенное для запуска дистрибутивов Linux на мобильных устройствах без получения root-доступа. Программа позволяет развернуть полноценную Linux-среду непосредственно на смартфоне или планшете и использовать её для работы с командной строкой, системными утилитами, инструментами разработки и различным программным обеспечением.
После установки можно выбрать один из доступных дистрибутивов, включая Ubuntu, Debian или Kali Linux. Процесс настройки выполняется через пошаговый мастер, который автоматически загружает необходимые файлы и подготавливает рабочее окружение. Для взаимодействия с системой можно использовать встроенный терминал либо подключаться к графическому рабочему столу через VNC-клиент.
Приложение подходит для изучения Linux, тестирования программ, выполнения административных задач, работы с сетевыми инструментами и запуска отдельных Linux-приложений на Android-устройствах. Благодаря автоматизированной настройке UserLAnd позволяет начать работу без сложной подготовки и изменения системных параметров устройства.
Список основных возможностей UserLAnd:
- Запуск популярных дистрибутивов Linux на Android без root-доступа.
- Поддержка Ubuntu, Debian, Kali Linux и других доступных окружений.
- Встроенный терминал для работы с командной строкой и оболочками Linux.
- Подключение к графическим сеансам через VNC для использования рабочего стола Linux.
- Автоматическая загрузка и настройка необходимых компонентов выбранной системы.
- Установка и запуск распространённых Linux-приложений и инструментов.
- Возможность изучения команд Linux и работы с серверными утилитами на мобильном устройстве.
- Поддержка нескольких конфигураций и отдельных рабочих сред.
- Простое создание и управление Linux-сессиями через единый интерфейс.
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Отзывы о программе UserLAnd
Admin
Отзывов о программе UserLAnd 26.05.22 пока нет, можете добавить...