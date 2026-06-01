UserLAnd — приложение для Android, предназначенное для запуска дистрибутивов Linux на мобильных устройствах без получения root-доступа. Программа позволяет развернуть полноценную Linux-среду непосредственно на смартфоне или планшете и использовать её для работы с командной строкой, системными утилитами, инструментами разработки и различным программным обеспечением.

После установки можно выбрать один из доступных дистрибутивов, включая Ubuntu, Debian или Kali Linux. Процесс настройки выполняется через пошаговый мастер, который автоматически загружает необходимые файлы и подготавливает рабочее окружение. Для взаимодействия с системой можно использовать встроенный терминал либо подключаться к графическому рабочему столу через VNC-клиент.

Приложение подходит для изучения Linux, тестирования программ, выполнения административных задач, работы с сетевыми инструментами и запуска отдельных Linux-приложений на Android-устройствах. Благодаря автоматизированной настройке UserLAnd позволяет начать работу без сложной подготовки и изменения системных параметров устройства.

Список основных возможностей UserLAnd: