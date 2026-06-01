UserLAnd для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:26.05.22 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Программирование
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:17.8 Мб
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UserLAnd — приложение для Android, предназначенное для запуска дистрибутивов Linux на мобильных устройствах без получения root-доступа. Программа позволяет развернуть полноценную Linux-среду непосредственно на смартфоне или планшете и использовать её для работы с командной строкой, системными утилитами, инструментами разработки и различным программным обеспечением.

После установки можно выбрать один из доступных дистрибутивов, включая Ubuntu, Debian или Kali Linux. Процесс настройки выполняется через пошаговый мастер, который автоматически загружает необходимые файлы и подготавливает рабочее окружение. Для взаимодействия с системой можно использовать встроенный терминал либо подключаться к графическому рабочему столу через VNC-клиент.

Приложение подходит для изучения Linux, тестирования программ, выполнения административных задач, работы с сетевыми инструментами и запуска отдельных Linux-приложений на Android-устройствах. Благодаря автоматизированной настройке UserLAnd позволяет начать работу без сложной подготовки и изменения системных параметров устройства.

Список основных возможностей UserLAnd:

  • Запуск популярных дистрибутивов Linux на Android без root-доступа.
  • Поддержка Ubuntu, Debian, Kali Linux и других доступных окружений.
  • Встроенный терминал для работы с командной строкой и оболочками Linux.
  • Подключение к графическим сеансам через VNC для использования рабочего стола Linux.
  • Автоматическая загрузка и настройка необходимых компонентов выбранной системы.
  • Установка и запуск распространённых Linux-приложений и инструментов.
  • Возможность изучения команд Linux и работы с серверными утилитами на мобильном устройстве.
  • Поддержка нескольких конфигураций и отдельных рабочих сред.
  • Простое создание и управление Linux-сессиями через единый интерфейс.
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Отзывы о программе UserLAnd

Admin

Отзывов о программе UserLAnd 26.05.22 пока нет, можете добавить...

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