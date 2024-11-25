CodeSnack IDE для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.5.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mobibean, LLC
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|26.82 Мб
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CodeSnack IDE — это мобильная интегрированная среда разработки (IDE), специально созданная для работы на смартфонах и планшетах. Она обеспечивает удобные и эффективные инструменты для написания, запуска и развертывания приложений, что делает программирование доступным даже для начинающих. CodeSnack поддерживает широкий спектр языков программирования и позволяет разрабатывать серверные и интерфейсные решения за считанные минуты.
CodeSnack поддерживает работу с 18 популярными языками, включая Java, Python, C, C++, C#, Dart, JavaScript, TypeScript, PHP, Swift, Ruby, Kotlin, Lua, Go, Haskell и Shell. Это делает приложение универсальным инструментом для самых разных задач, от создания скриптов до разработки полноценных приложений.
Приложение предоставляет гибкие возможности, не требуя от пользователя глубоких знаний в области программирования или серверного администрирования. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и встроенным функциям, CodeSnack идеально подходит для обучения, экспериментов с кодом и профессиональной разработки.
Основные возможности CodeSnack IDE:
- Написание и выполнение кода с функциональностью, аналогичной ПК или Mac.
- Установка библиотек и зависимостей через встроенный терминал Linux.
- Интеллектуальная помощь в программировании: автодополнение, линтинг и подсветка синтаксиса.
- Поддержка 18 языков программирования, включая Python, Java, C++, PHP, JavaScript и другие.
- Использование внешних клавиатур и сочетаний клавиш для более комфортной работы.
- Отладка программ с выводом подробных журналов ошибок в режиме реального времени.
- Доступ к обширной библиотеке примеров для обучения и практики (более 1000 готовых примеров).
- Синхронизация проектов между различными устройствами пользователя.
- Развертывание готовых проектов через SFTP.
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