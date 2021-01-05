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Убийство в Альпах для Android

Описание
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Оценка: 2.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Польский
Разработчик:
Категория:Квесты, Adventure
Загрузок (сегодня/всего):0 / 886 | Статистика
Размер:106,12 Мб
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Убийство в Альпах - классический детективный квест в стиле произведений Агаты Кристи. Главная героиня, журналистка из Цюриха Анна Майерс, попадает в круговорот загадочных происшествий, происходящих в отеле. Игроку необходимо помочь Анне распутать этот клубок, найти ответы на все вопросы и выяснить кто же из десяти совершенно разных героев является таинственным убийцей.

Успеете ли вы решить тайну достаточно быстро, прежде чем убийца настигнет вас и всех других гостей отеля? Сумеете ли вы соединить все улики в одну картину? Возьмите свою лупу, шляпу детектива и вперед в кинематографическое приключение!

Особенности игры:

  • Аутентичная атмосфера 30-х годов ХХ-го столетия.
  • Множество часов интерактивного геймплея, возможность осмотреть каждую комнату отеля и его окрестности.
  • Разные герои с особенными характерами и тайнами, с каждым из них будете не раз общаться в поиске убийцы.
  • Историю сопровождают яркие и красочные комиксы.
  • Детальная графика и чудесная анимация, отличные звуковые эффекты.
  • Внутренний игровой гид, в котором детально описан каждый шаг игры.
  • В каждой сцене можно найти коллекционные предметы.
  • Множество уникальных достижений.
  • Увлекающие мини-игры, сцены скрытых предметов и другие головоломки.
Что нового в Убийство в Альпах 6.0?
  • Новая глава «Танец зверей». Когда казалось, что полоса неудач для отеля «Регер» наконец-то закончилась, Отто и Анна оказываются втянуты в еще более опасные события.
  • Новые достижения.
  • Польская локализация.
  • Различные исправления ошибок и улучшения игрового процесса, чтобы сделать ваш опыт еще более захватывающим.
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Отзывы о программе Убийство в Альпах

Голдипусс про Убийство в Альпах 2.0.0.1 для Android [07-11-2018]

Игра разочаровала тем , что за каждое действие списывается энергия, которая за сутки не успевает восстановится, и получается, что например ищешь предметы,половину нашел и все энергия исчерпана, ждёшь когда энергия довостановиться заходишь искать предметы, и опаньки приходится заново находить все предметы, так как найденные ранее отображаются как не найденные, и энергия тратиться на поиски одного предмета получается в двойном, а то и тройном размере, так как если все предметы локации не найдешь и энергия закончится, то автоматически отбрасывает назад. Понятное дело, что разработчики хотят заработать деньги на игроманах,чтобы люди покупали энергию за деньги, но я принципиально не трачу деньги на игры, а удаляю в таком случае игру. Это самый большой минус игры, что накладывает негативный отпечаток на игру. Спасибо разработчикам, ибо они не дают игрокам втянуться в игру и стать зависимым.
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