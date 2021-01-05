Убийство в Альпах - классический детективный квест в стиле произведений Агаты Кристи. Главная героиня, журналистка из Цюриха Анна Майерс, попадает в круговорот загадочных происшествий, происходящих в отеле. Игроку необходимо помочь Анне распутать этот клубок, найти ответы на все вопросы и выяснить кто же из десяти совершенно разных героев является таинственным убийцей.

Успеете ли вы решить тайну достаточно быстро, прежде чем убийца настигнет вас и всех других гостей отеля? Сумеете ли вы соединить все улики в одну картину? Возьмите свою лупу, шляпу детектива и вперед в кинематографическое приключение!

Особенности игры: