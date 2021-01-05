Убийство в Альпах для Android
|Оценка:
|2.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Польский
|Разработчик:
|Nordcurrent
|Категория:
|Квесты, Adventure
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 886 | Статистика
|Размер:
|106,12 Мб
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Убийство в Альпах - классический детективный квест в стиле произведений Агаты Кристи. Главная героиня, журналистка из Цюриха Анна Майерс, попадает в круговорот загадочных происшествий, происходящих в отеле. Игроку необходимо помочь Анне распутать этот клубок, найти ответы на все вопросы и выяснить кто же из десяти совершенно разных героев является таинственным убийцей.
Успеете ли вы решить тайну достаточно быстро, прежде чем убийца настигнет вас и всех других гостей отеля? Сумеете ли вы соединить все улики в одну картину? Возьмите свою лупу, шляпу детектива и вперед в кинематографическое приключение!
Особенности игры:
- Аутентичная атмосфера 30-х годов ХХ-го столетия.
- Множество часов интерактивного геймплея, возможность осмотреть каждую комнату отеля и его окрестности.
- Разные герои с особенными характерами и тайнами, с каждым из них будете не раз общаться в поиске убийцы.
- Историю сопровождают яркие и красочные комиксы.
- Детальная графика и чудесная анимация, отличные звуковые эффекты.
- Внутренний игровой гид, в котором детально описан каждый шаг игры.
- В каждой сцене можно найти коллекционные предметы.
- Множество уникальных достижений.
- Увлекающие мини-игры, сцены скрытых предметов и другие головоломки.
- Новая глава «Танец зверей». Когда казалось, что полоса неудач для отеля «Регер» наконец-то закончилась, Отто и Анна оказываются втянуты в еще более опасные события.
- Новые достижения.
- Польская локализация.
- Различные исправления ошибок и улучшения игрового процесса, чтобы сделать ваш опыт еще более захватывающим.
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Отзывы о программе Убийство в Альпах
Голдипусс про Убийство в Альпах 2.0.0.1 для Android [07-11-2018]
Игра разочаровала тем , что за каждое действие списывается энергия, которая за сутки не успевает восстановится, и получается, что например ищешь предметы,половину нашел и все энергия исчерпана, ждёшь когда энергия довостановиться заходишь искать предметы, и опаньки приходится заново находить все предметы, так как найденные ранее отображаются как не найденные, и энергия тратиться на поиски одного предмета получается в двойном, а то и тройном размере, так как если все предметы локации не найдешь и энергия закончится, то автоматически отбрасывает назад. Понятное дело, что разработчики хотят заработать деньги на игроманах,чтобы люди покупали энергию за деньги, но я принципиально не трачу деньги на игры, а удаляю в таком случае игру. Это самый большой минус игры, что накладывает негативный отпечаток на игру. Спасибо разработчикам, ибо они не дают игрокам втянуться в игру и стать зависимым.
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