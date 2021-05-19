Emoji Puzzle! для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Supersonic Studios LTD
|Категории:
|Логические - Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 48 | Статистика
|Размер:
|54,07 Мб
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Emoji Puzzle! - забавная логическая головоломка, в которой вам нужно соединять пары эмодзи ассоциациями. Можно нажимать один за другим элементы из разных столбцов, чтобы соединить их линией, или просто перетащить их, чтобы нарисовать линию, и тем самым соединить элементы. Если правильно соединить все элементы, то уровень считается пройденным.
По мере прохождения уровней становится всё сложнее находить подходящие совпадения - появляется больше смайлов, что заставляет игрока мыслить нестандартно, чтобы найти правильную пару. В Emoji Puzzle! доступно более сотни смайлов и десятки уровней.
В целом, Emoji Puzzle! это отличная игра, которая поможет весело провести свободное время, тем более играть в неё можно где угодно, даже без доступа к сети Интернет.
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