Emoji Puzzle! - забавная логическая головоломка, в которой вам нужно соединять пары эмодзи ассоциациями. Можно нажимать один за другим элементы из разных столбцов, чтобы соединить их линией, или просто перетащить их, чтобы нарисовать линию, и тем самым соединить элементы. Если правильно соединить все элементы, то уровень считается пройденным.

По мере прохождения уровней становится всё сложнее находить подходящие совпадения - появляется больше смайлов, что заставляет игрока мыслить нестандартно, чтобы найти правильную пару. В Emoji Puzzle! доступно более сотни смайлов и десятки уровней.

В целом, Emoji Puzzle! это отличная игра, которая поможет весело провести свободное время, тем более играть в неё можно где угодно, даже без доступа к сети Интернет.