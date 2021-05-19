Emoji Puzzle! для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Логические - Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 48 | Статистика
Размер:54,07 Мб
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Emoji Puzzle! - забавная логическая головоломка, в которой вам нужно соединять пары эмодзи ассоциациями. Можно нажимать один за другим элементы из разных столбцов, чтобы соединить их линией, или просто перетащить их, чтобы нарисовать линию, и тем самым соединить элементы. Если правильно соединить все элементы, то уровень считается пройденным.

По мере прохождения уровней становится всё сложнее находить подходящие совпадения - появляется больше смайлов, что заставляет игрока мыслить нестандартно, чтобы найти правильную пару. В Emoji Puzzle! доступно более сотни смайлов и десятки уровней.

В целом, Emoji Puzzle! это отличная игра, которая поможет весело провести свободное время, тем более играть в неё можно где угодно, даже без доступа к сети Интернет.

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