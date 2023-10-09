Acronis True Image WD Edition для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.59/5 голосов - 42
Лицензия: Бесплатная
Версия:25.0.1.39676 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):4 / 16 972 | Статистика
Размер:737,22 Мб
СКАЧАТЬ
Acronis True Image WD Edition скриншот № 1
Acronis True Image WD Edition скриншот № 2
Acronis True Image WD Edition скриншот № 3

Acronis True Image for Western Digital - бесплатная версия программы для клонирования и резервного копирования дисков, разделов и системы в целом, которая работает на компьютерах, где установлен хотя бы один диск Western Digital (WD) или SSD-диск SanDisk.

Присутствует поддержка различных файловых систем, включая NTFS, Ext2/Ext3/Ext4, ReiserFS(3), Linux SWAP, HFS+/HFSX, FAT16/32/exFAT и пр. Может работать как с локальными дисками HDD/SSD, так и носителями подключенными по сети или съемными устройствами.

Основные возможности Acronis True Image WD Edition:

  • Онлайн резервное копирование.
  • Архивация данных.
  • Функция, позволяющая отслеживать и контролировать состояние защиты всех компьютеров, смартфонов и планшетных ПК, имеющих одну и ту же учетную запись Acronis.
  • Синхронизация данных.
  • Возможность создать загрузочный клон системы для различных аппаратных конфигураций.
  • Возможность создавать резервные копии данных с мобильных устройств в Acronis Cloud.
ТОП-сегодня раздела "Резервное копирование"
 

скачать Acronis True ImageAcronis True Image 2021 25.10.39287

Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и...

скачать Macrium ReflectMacrium Reflect 8.0.7279 Free

Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного...

скачать Paragon Hard Disk ManagerParagon Hard Disk Manager 16.5

Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких...

скачать WinHexWinHex 20.9

WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими...

скачать Acronis True Image WD EditionAcronis True Image WD Edition 24.0.28080

Бесплатный инструмент, позволяющий легко клонировать диски и создавать резервные копии...

скачать ImageUSBImageUSB 1.5.1003

ImageUSB - бесплатная портативная утилита, с помощью которой можно быстро создавать образ USB...

Отзывы о программе Acronis True Image WD Edition

геннадий про Acronis True Image WD Edition 24.0.28080 [12-12-2020]

Вообще не открывается выскакивает окно можно обновить со ссылкой но сссылка не открывается зря потратил время и 500 мб трафика
15 | 11 | Ответить

Леонид про Acronis True Image WD Edition 24.0.28080 [27-10-2020]

Добрый день, уважаемый Админ! Читает ли эта версия Акроникса копии, созданные версией HOME 2011 года? Спасибо
6 | 4 | Ответить

Не Админ в ответ Леонид про Acronis True Image WD Edition 24.0.28080 [28-10-2020]

Я не Админ, но отвечу что надо пробовать. Скорее всего проблем не будет.
5 | 13 | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв