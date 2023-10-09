Acronis True Image WD Edition для Windows
|Оценка:
|3.59/5 голосов - 42
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|25.0.1.39676 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Acronis
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 16 972 | Статистика
|Размер:
|737,22 Мб
|СКАЧАТЬ
Acronis True Image for Western Digital - бесплатная версия программы для клонирования и резервного копирования дисков, разделов и системы в целом, которая работает на компьютерах, где установлен хотя бы один диск Western Digital (WD) или SSD-диск SanDisk.
Присутствует поддержка различных файловых систем, включая NTFS, Ext2/Ext3/Ext4, ReiserFS(3), Linux SWAP, HFS+/HFSX, FAT16/32/exFAT и пр. Может работать как с локальными дисками HDD/SSD, так и носителями подключенными по сети или съемными устройствами.
Основные возможности Acronis True Image WD Edition:
- Онлайн резервное копирование.
- Архивация данных.
- Функция, позволяющая отслеживать и контролировать состояние защиты всех компьютеров, смартфонов и планшетных ПК, имеющих одну и ту же учетную запись Acronis.
- Синхронизация данных.
- Возможность создать загрузочный клон системы для различных аппаратных конфигураций.
- Возможность создавать резервные копии данных с мобильных устройств в Acronis Cloud.
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Отзывы о программе Acronis True Image WD Edition
геннадий про Acronis True Image WD Edition 24.0.28080 [12-12-2020]
Вообще не открывается выскакивает окно можно обновить со ссылкой но сссылка не открывается зря потратил время и 500 мб трафика
15 | 11 | Ответить
Леонид про Acronis True Image WD Edition 24.0.28080 [27-10-2020]
Добрый день, уважаемый Админ! Читает ли эта версия Акроникса копии, созданные версией HOME 2011 года? Спасибо
6 | 4 | Ответить
Не Админ в ответ Леонид про Acronis True Image WD Edition 24.0.28080 [28-10-2020]
Я не Админ, но отвечу что надо пробовать. Скорее всего проблем не будет.
5 | 13 | Ответить