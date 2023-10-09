Acronis True Image for Western Digital - бесплатная версия программы для клонирования и резервного копирования дисков, разделов и системы в целом, которая работает на компьютерах, где установлен хотя бы один диск Western Digital (WD) или SSD-диск SanDisk.

Присутствует поддержка различных файловых систем, включая NTFS, Ext2/Ext3/Ext4, ReiserFS(3), Linux SWAP, HFS+/HFSX, FAT16/32/exFAT и пр. Может работать как с локальными дисками HDD/SSD, так и носителями подключенными по сети или съемными устройствами.

Основные возможности Acronis True Image WD Edition: