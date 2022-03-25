AweClone для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.00/5 голосов - 4
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Версия:2.7 (04.11.2021) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 391 | Статистика
Размер:22,63 Мб
AweClone скриншот № 1
AweClone скриншот № 2

AweClone - программа для клонирования разделов и дисков ПК, с помощью которой можно без проблем клонировать операционную систему на новый диск, а также перенести данные с HDD на SSD и обратно.

Присутствует возможность работы с HDD, SSD, внешними накопителями, картами памяти и пр., поддерживаются различные файловые системы, в том числе FAT12/16/32, NTFS/NTFS5, EXT2/3, exFAT, HFS/HFS+, APFS. Имеется функция посекторного клонирования без потери данных, благодаря которой можно очень точно копировать данные, включая информацию с повреждённых накопителей.

Ключевые функции AweClone:

  • Клонирование разделов и дисков ПК.
  • Поддержка файловых систем FAT12/16/32, NTFS/NTFS5, EXT2/3, exFAT, HFS/HFS+, APFS.
  • Клонирование всей операционной системы на новый диск.
  • Возможность работы с HDD, SSD, внешними накопителями, картами памяти и пр.
  • Посекторное клонирование диска без потери данных.
  • Перенос данных с HDD на SSD и обратно.
  • Создание и восстановления резервной копии диска.
ТОП-сегодня раздела "Резервное копирование"
 

скачать WinHexWinHex 20.4

WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими...

скачать Acronis True ImageAcronis True Image 2021 25.8.1.39216

Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и...

скачать Paragon Hard Disk ManagerParagon Hard Disk Manager 16.5

Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких...

скачать R-Drive ImageR-Drive Image 7.0 build 7002

R-Drive Image - утилита для резервного копирования данных и создания полных образов выбранных...

скачать Cobian BackupCobian Backup 11.2.0.582

Cobian Backup - бесплатная программа, позволяющая запланировать резервирование отдельных...

скачать Macrium ReflectMacrium Reflect 8.0 Free

Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного...

Отзывы о программе AweClone

Admin

Отзывов о программе AweClone 2.7 (04.11.2021) пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв