AweClone - программа для клонирования разделов и дисков ПК, с помощью которой можно без проблем клонировать операционную систему на новый диск, а также перенести данные с HDD на SSD и обратно.

Присутствует возможность работы с HDD, SSD, внешними накопителями, картами памяти и пр., поддерживаются различные файловые системы, в том числе FAT12/16/32, NTFS/NTFS5, EXT2/3, exFAT, HFS/HFS+, APFS. Имеется функция посекторного клонирования без потери данных, благодаря которой можно очень точно копировать данные, включая информацию с повреждённых накопителей.

Ключевые функции AweClone: