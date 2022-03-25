AweClone для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.95
|Версия:
|2.7 (04.11.2021) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Magoshare
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 391 | Статистика
|Размер:
|22,63 Мб
AweClone - программа для клонирования разделов и дисков ПК, с помощью которой можно без проблем клонировать операционную систему на новый диск, а также перенести данные с HDD на SSD и обратно.
Присутствует возможность работы с HDD, SSD, внешними накопителями, картами памяти и пр., поддерживаются различные файловые системы, в том числе FAT12/16/32, NTFS/NTFS5, EXT2/3, exFAT, HFS/HFS+, APFS. Имеется функция посекторного клонирования без потери данных, благодаря которой можно очень точно копировать данные, включая информацию с повреждённых накопителей.
Ключевые функции AweClone:
- Клонирование разделов и дисков ПК.
- Поддержка файловых систем FAT12/16/32, NTFS/NTFS5, EXT2/3, exFAT, HFS/HFS+, APFS.
- Клонирование всей операционной системы на новый диск.
- Возможность работы с HDD, SSD, внешними накопителями, картами памяти и пр.
- Посекторное клонирование диска без потери данных.
- Перенос данных с HDD на SSD и обратно.
- Создание и восстановления резервной копии диска.
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Отзывы о программе AweClone
Admin
Отзывов о программе AweClone 2.7 (04.11.2021) пока нет, можете добавить...