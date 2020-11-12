RecoveryRobot Partition Recovery для Windows
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RecoveryRobot Partition Recovery - профессиональное программное обеспечение для восстановления разделов, а также позволяющее восстановить данные с удаленных или поврежденных разделов жесткого диска.
Ключевые функции RecoveryRobot Partition Recovery:
- Восстановление данных при сбое жесткого диска, повреждении MBR, перераспределении диска (fdisk) или перезаписи раздела.
- Поддержка файловых систем EXFAT, NTFS5, NTFS, FAT32, FAT16, FAT12.
- Поддержка различных устройств хранения данных (HDD, SSD, USB HDD, внешний жесткий диск, аппаратный RAID, флэш-накопитель USB, карты памяти и пр.).
- Огромное количество поддерживаемых форматов файлов.
- Сравнительно высокий уровень успешности восстановления разделов.
- Простота в использовании и не требует профессиональных навыков.
- Комплексное решение для решения различных ситуаций при повреждении разделов жесткого диска.
- Очень высокую скорость сканирования.
- Небольшой размер и малое потребление системных ресурсов.
Примечание! Бесплатная версия может восстанавливать только 50Мб данных.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|RecoveryRobot
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|15 / 62 | Статистика
|Размер:
|2,05 Мб
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