Рецепты шашлыка для Android
4.00 из 5, всего оценок - 3
Рецепты шашлыка - бесплатная программа, которая предлагает самые разнообразные рецепты шашлыка на любой вкус. Здесь присутствует и рецепт дагестанского шашлыка, и армянского шашлыка из баранины, из бараньей корейки, из птицы, из свинины, из шампиньонов, шашлыка по карски, и много много других рецептов на все случаи жизни, которые украсят любой праздничный стол.
Все рецепты сопровождаются подробными пошаговыми описаниями, списком ингредиентов и иллюстрациями, что упрощает процесс приготовления даже неискушенными в готовке пользователями. Присутствует список избранного, куда можно добавлять особо приглянувшиеся рецепты.
Особенности приложения:
- Простой и удобный пользовательский интерфейс.
- Не требуется подключение к сети Интернет.
- Подробное пошаговое описание рецепта с иллюстрациями.
- Возможность добавить в избранное понравившийся рецепт.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Free mobile apps
|Категория:
|Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|27 / 75 | Статистика
|Размер:
|12,66 Мб
Сборник бесплатных рецептов для мультиварки, с помощью которого можно приготовить блюдо на любой вкус. Все рецепты включают список ингредиентов, детальное пошаговое описание с иллюстрациями и видео подсказками. Не требует подключения к сети Интернет
Бесплатное Android-приложение, представляющее собой сборник рецептов шашлыка на любой вкус и на все случаи жизни. Все рецепты включают список ингредиентов, детальное пошаговое описание с иллюстрациями и видео подсказками. Не требует интернет-подключения
Бесплатное Android-приложение, представляющее собой сборник рецептов супов на любой вкус и на все случаи жизни. Все рецепты включают список ингредиентов, детальное пошаговое описание с иллюстрациями и видео подсказками. Не требует интернет-подключения
Бесплатное приложение для мобильных Android-устройств, которое представляет собой список аппетитных рецептов приготовления вкуснейших котлет на любой вкус. Все рецепты сопровождаются подробными пошаговыми инструкциями, списком ингредиентов и фото
Рецепты - Итальянская кухня 2.0
Рецепты - Итальянская кухня - сборник рецептов одной из самых модных в последнее время кухонь
Энциклопедия грибов - полезный справочник для всех любителей грибов во всех их проявлениях и видах
Отзывы о программе Рецепты шашлыка
Admin
Отзывов о программе Рецепты шашлыка 1.10 пока нет, можете добавить...