Рецепты шашлыка для Android

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Рецепты шашлыка 1.10Описание
Отзывы о Рецепты шашлыка 1.10Отзывы
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Рецепты шашлыка - бесплатная программа, которая предлагает самые разнообразные рецепты шашлыка на любой вкус. Здесь присутствует и рецепт дагестанского шашлыка, и армянского шашлыка из баранины, из бараньей корейки, из птицы, из свинины, из шампиньонов, шашлыка по карски, и много много других рецептов на все случаи жизни, которые украсят любой праздничный стол.

Все рецепты сопровождаются подробными пошаговыми описаниями, списком ингредиентов и иллюстрациями, что упрощает процесс приготовления даже неискушенными в готовке пользователями. Присутствует список избранного, куда можно добавлять особо приглянувшиеся рецепты.

Особенности приложения:

  • Простой и удобный пользовательский интерфейс.
  • Не требуется подключение к сети Интернет.
  • Подробное пошаговое описание рецепта с иллюстрациями.
  • Возможность добавить в избранное понравившийся рецепт.
Рецепты шашлыка скриншот № 1
Рецепты шашлыка скриншот № 2
Рецепты шашлыка скриншот № 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Кулинария, напитки
Загрузок (сегодня/всего):27 / 75 | Статистика
Размер:12,66 Мб
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