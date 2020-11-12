Рецепты шашлыка - бесплатная программа, которая предлагает самые разнообразные рецепты шашлыка на любой вкус. Здесь присутствует и рецепт дагестанского шашлыка, и армянского шашлыка из баранины, из бараньей корейки, из птицы, из свинины, из шампиньонов, шашлыка по карски, и много много других рецептов на все случаи жизни, которые украсят любой праздничный стол.

Все рецепты сопровождаются подробными пошаговыми описаниями, списком ингредиентов и иллюстрациями, что упрощает процесс приготовления даже неискушенными в готовке пользователями. Присутствует список избранного, куда можно добавлять особо приглянувшиеся рецепты.

Особенности приложения: