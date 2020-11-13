Iris mini для Windows

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Iris mini 0.4.1Описание
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Iris mini - бесплатная и простая программа для регулировки цветовой температуры монитора, благодаря чему можно избежать покраснения и усталости глаз при многочасовом сидении за ПК.

Утилита позволяет в автоматическом или ручном режиме уменьшить цветовую температуру экрана, а также понизить яркость без увеличения частоты мерцания монитора. В автоматическом режиме цветовая температура монитора будет составлять 5000К днем и 3400К ночью (с понижением яркости до 80%). Ручной режим активирует ночные настройки на постоянной основе в любое время суток.

Причем переключение параметров осуществляет в соответствии с географическим положением компьютера, которое в свою очередь определяется по IP-адресу. Приложение не содержит никаких настроек и работает из системного трея.

Iris mini скриншот № 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):6 / 42 | Статистика
Размер:8,1 Мб
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