Iris mini - бесплатная и простая программа для регулировки цветовой температуры монитора, благодаря чему можно избежать покраснения и усталости глаз при многочасовом сидении за ПК.

Утилита позволяет в автоматическом или ручном режиме уменьшить цветовую температуру экрана, а также понизить яркость без увеличения частоты мерцания монитора. В автоматическом режиме цветовая температура монитора будет составлять 5000К днем и 3400К ночью (с понижением яркости до 80%). Ручной режим активирует ночные настройки на постоянной основе в любое время суток.

Причем переключение параметров осуществляет в соответствии с географическим положением компьютера, которое в свою очередь определяется по IP-адресу. Приложение не содержит никаких настроек и работает из системного трея.