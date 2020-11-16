Glyphr Studio - полнофункциональный графический редактор шрифтов, с помощью которого можно создавать оригинальные и красивые шрифты для ваших веб-проектов. Программа основана на Electron, и представляет собой удобную среду для разработки шрифтов.

При первом запуске приложение предлагает возможность создать новый проект, загрузить уже существующий или ознакомиться с готовыми примерами. Программа предоставляет набор полезных инструментов редактирования, а также включает все необходимые функции для определения новых форм и создания элементов будущего шрифта с нуля. Также стоит упомянуть тот факт, что имеется возможность тут же опробовать свои шрифты благодаря опции "Test Drive", позволяющей просмотреть шрифт в реальном времени.

Glyphr Studio дает возможность объединять две или более последовательности букв для создания супер-символов, позволяет полностью контролировать расстояние между символами. Кроме этого следует отметить, что пользователь может легко импортировать SVG изображения или наброски из другого векторного редактора, а также экспортировать свои проекты в виде SVG и OTF шрифтов.

В целом Glyphr Studio зарекомендовала себя как очень качественный редактор шрифтов, который предназначен для всех категорий пользователей, независимо от их опыта работы с подобными инструментами.