Glyphr Studio для Windows

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Glyphr Studio 1.13.10Описание
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Glyphr Studio - полнофункциональный графический редактор шрифтов, с помощью которого можно создавать оригинальные и красивые шрифты для ваших веб-проектов. Программа основана на Electron, и представляет собой удобную среду для разработки шрифтов.

При первом запуске приложение предлагает возможность создать новый проект, загрузить уже существующий или ознакомиться с готовыми примерами. Программа предоставляет набор полезных инструментов редактирования, а также включает все необходимые функции для определения новых форм и создания элементов будущего шрифта с нуля. Также стоит упомянуть тот факт, что имеется возможность тут же опробовать свои шрифты благодаря опции "Test Drive", позволяющей просмотреть шрифт в реальном времени.

Glyphr Studio дает возможность объединять две или более последовательности букв для создания супер-символов, позволяет полностью контролировать расстояние между символами. Кроме этого следует отметить, что пользователь может легко импортировать SVG изображения или наброски из другого векторного редактора, а также экспортировать свои проекты в виде SVG и OTF шрифтов.

В целом Glyphr Studio зарекомендовала себя как очень качественный редактор шрифтов, который предназначен для всех категорий пользователей, независимо от их опыта работы с подобными инструментами.

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.13.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Шрифты
Загрузок (сегодня/всего):5 / 11 | Статистика
Размер:74,32 Мб
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