Yummly для Android

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Yummly 5.6Описание
Отзывы о Yummly 5.6Отзывы
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Yummly - умный помощник в кулинарии, предлагающий индивидуальные рекомендации рецептов, разнообразные лайфхаки и удобные инструменты для приготовления блюд, полезные видео и пр.

Ключевые функции Yummly:

  • Более 2 миллионов рецептов на любой вкус.
  • Индивидуальные рекомендации рецептов.
  • Пошаговые рецепты, включая видеоуроки, таймеры и другие удобные инструменты, которые сделают приготовление пищи легким.
  • Возможность сохранить и систематизировать любимые рецепты в Избранном.
  • Индивидуальные диеты и аллергия (автоматически отфильтровываются рецепты на основе пользовательских вкусов, аллергии и диет).
  • Уникальные поисковые фильтры позволяют найти идеальный рецепт.
  • Расписание рецептов для легкого планирования еды.
  • Возможность добавить полный рецепт в свой список покупок.
  • Поддержка голосовых команд.
  • И многое другое...
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Кулинария, напитки
Загрузок (сегодня/всего):4 / 6 | Статистика
Размер:144,99 Мб
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