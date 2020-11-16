Yummly для Android
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Yummly - умный помощник в кулинарии, предлагающий индивидуальные рекомендации рецептов, разнообразные лайфхаки и удобные инструменты для приготовления блюд, полезные видео и пр.
Ключевые функции Yummly:
- Более 2 миллионов рецептов на любой вкус.
- Индивидуальные рекомендации рецептов.
- Пошаговые рецепты, включая видеоуроки, таймеры и другие удобные инструменты, которые сделают приготовление пищи легким.
- Возможность сохранить и систематизировать любимые рецепты в Избранном.
- Индивидуальные диеты и аллергия (автоматически отфильтровываются рецепты на основе пользовательских вкусов, аллергии и диет).
- Уникальные поисковые фильтры позволяют найти идеальный рецепт.
- Расписание рецептов для легкого планирования еды.
- Возможность добавить полный рецепт в свой список покупок.
- Поддержка голосовых команд.
- И многое другое...
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Yummly
|Категория:
|Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 6 | Статистика
|Размер:
|144,99 Мб
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