ТОП-сегодня раздела "Карточные"

Классическая Косынка 1.3.5 Классическая Косынка - классический пасьянс Косынка (Клондайк) для мобильных устройств на базе Android, выполненный в стиле, привычном многим пользователям Windows

Косынка-Паук-Солитер 5.156 Косынка-Паук-Солитер - сборник из трех карточных игр для Android, в который вошли такие популярные классические пасьянсы как косынка, паук и солитер (свободная ячейка)

Microsoft Solitaire Collection 4.6.1224.1 Microsoft Solitaire Collection — пять лучших карточных игр Solitaire в одном приложении для мобильных устройств на базе Android. Включает привычные хиты: Klondike, Spider, FreeCell, Pyramid и Tripeaks. Присутствуют звуковые эффекты, подсказки, обучение

1xGames v.5(25) Онлайн-казино и игровая площадка в одном приложении 1хGames для Android. Представлен огромный выбор разнообразных игр на любой вкус. Ежедневные турниры с ценными призами, повышенный кешбэк, ежедневные квесты, бонусы и акции

Spades Free 1.641 Spades Free - неплохая реализация карточной игры Пики (Spades) для портативных устройств на платформе Android, в которой нужно заказать количество взяток и постараться взять ровно столько, сколько было заказано