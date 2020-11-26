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Legends of Runeterra для Android

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Legends of Runeterra 01.15.014Описание
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Legends of Runeterra - пошаговая карточная стратегия во вселенной League of Legends. Как и во многих других похожих играх, игрокам предстоит собирать свой набор карт, комбинировать чемпионов и карты поддержки, учитывая их стратегические преимущества и скилы. Используйте свою изобретательность и разнообразные тактические уловки, чтобы добиться успеха и прийти к победе.

Ключевые особенности Legends of Runeterra:

  • 24 чемпиона, каждый со своей уникальной механикой, основанной на умениях из League of Legends.
  • Каждая карта, каждый персонаж принадлежит к определенному региону Рунтерры, со своим стилем игры и стратегическими преимуществами.
  • Результат битвы определяете только вы, поэтому важен буквально каждый ход.
  • Выбор собственного набора карт.
  • Создавайте самые неожиданные комбинации из карт и удивляйте соперника.
  • Возможность сражаться с друзьями, бросайте вызов противникам в ранговых играх или отправляйтесь в экспедицию.
  • Возможность исследовать регионы Рунтерры.
  • Полная свобода творчества.
  • Возможность открывать сундуки из хранилища и разблокировать новые карты.
Legends of Runeterra скриншот № 2
Legends of Runeterra скриншот № 3
Legends of Runeterra скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:01.15.014 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Карточные
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:89,72 Мб
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