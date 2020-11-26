Legends of Runeterra для Android
5.00 из 5, всего оценок - 1
Legends of Runeterra - пошаговая карточная стратегия во вселенной League of Legends. Как и во многих других похожих играх, игрокам предстоит собирать свой набор карт, комбинировать чемпионов и карты поддержки, учитывая их стратегические преимущества и скилы. Используйте свою изобретательность и разнообразные тактические уловки, чтобы добиться успеха и прийти к победе.
Ключевые особенности Legends of Runeterra:
- 24 чемпиона, каждый со своей уникальной механикой, основанной на умениях из League of Legends.
- Каждая карта, каждый персонаж принадлежит к определенному региону Рунтерры, со своим стилем игры и стратегическими преимуществами.
- Результат битвы определяете только вы, поэтому важен буквально каждый ход.
- Выбор собственного набора карт.
- Создавайте самые неожиданные комбинации из карт и удивляйте соперника.
- Возможность сражаться с друзьями, бросайте вызов противникам в ранговых играх или отправляйтесь в экспедицию.
- Возможность исследовать регионы Рунтерры.
- Полная свобода творчества.
- Возможность открывать сундуки из хранилища и разблокировать новые карты.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|01.15.014 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Riot Games, Inc
|Категория:
|Карточные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|89,72 Мб
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