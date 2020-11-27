Art of War: Legions - возглавьте легионы крошечных армий, проходите различные уровни и получайте дополнительные награды за задания. Сражения происходят в автоматическом режиме, поэтому во время боя вы не можете поменять местами свое боевые единицы.

После прохождения 14 уровня разблокируется доступ к специальным заданиям, которые хоть и не простые, но принесут достаточное количество драгоценных камней и разнообразных бонусов. Сложность игры с каждым уровнем повышается, поэтому придется на полную воспользоваться своими логическими и стратегическими способностями.

Основные возможности Art of War: Legions: