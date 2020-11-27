Art of War: Legions для Android
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Art of War: Legions - возглавьте легионы крошечных армий, проходите различные уровни и получайте дополнительные награды за задания. Сражения происходят в автоматическом режиме, поэтому во время боя вы не можете поменять местами свое боевые единицы.
После прохождения 14 уровня разблокируется доступ к специальным заданиям, которые хоть и не простые, но принесут достаточное количество драгоценных камней и разнообразных бонусов. Сложность игры с каждым уровнем повышается, поэтому придется на полную воспользоваться своими логическими и стратегическими способностями.
Основные возможности Art of War: Legions:
- Захватывающие сражения.
- Дополнительные задания за вознаграждение.
- Комбинирование боевых юнитов, чтобы получить преимущество в бою.
- Уровни с нарастающей сложностью.
- Возможность приобрести новые боевые единицы для своего войска.
- Регулярные обновления.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Fastone Games
|Категория:
|Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|120,51 Мб
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