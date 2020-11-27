Art of War: Legions для Android

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Art of War: Legions 3.6.4Описание
Отзывы о Art of War: Legions 3.6.4Отзывы
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Art of War: Legions - возглавьте легионы крошечных армий, проходите различные уровни и получайте дополнительные награды за задания. Сражения происходят в автоматическом режиме, поэтому во время боя вы не можете поменять местами свое боевые единицы.

После прохождения 14 уровня разблокируется доступ к специальным заданиям, которые хоть и не простые, но принесут достаточное количество драгоценных камней и разнообразных бонусов. Сложность игры с каждым уровнем повышается, поэтому придется на полную воспользоваться своими логическими и стратегическими способностями.

Основные возможности Art of War: Legions:

  • Захватывающие сражения.
  • Дополнительные задания за вознаграждение.
  • Комбинирование боевых юнитов, чтобы получить преимущество в бою.
  • Уровни с нарастающей сложностью.
  • Возможность приобрести новые боевые единицы для своего войска.
  • Регулярные обновления.
Art of War: Legions скриншот № 2
Art of War: Legions скриншот № 3
Art of War: Legions скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.6.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:120,51 Мб
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Отзывы о программе Art of War: Legions

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