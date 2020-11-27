Lily's Garden - яркая и занимательная головоломка в жанре "три в ряд" с интересным сюжетом, в которой необходимо помочь Лили привести в божеский вид сад ее двоюродной бабушки.

В процессе игры вы также узнаете много интересных фактов из жизни главной героини и даже сможете помочь ей построить романтические отношения с соседом по имени Люк. Вас ждет красочная 3D графика, продуманная анимация персонажей, увлекательный геймплей, сотни потрясающих уровней и множество бонусов.

Проходите сотни уникальных уровней-головоломок, чтобы зарабатывать звезды и растить сад.

Особенности Lily's Garden: