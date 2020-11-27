Lily's Garden для Android

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Lily's Garden 1.86.0Описание
Отзывы о Lily's Garden 1.86.0Отзывы
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Lily's Garden - яркая и занимательная головоломка в жанре "три в ряд" с интересным сюжетом, в которой необходимо помочь Лили привести в божеский вид сад ее двоюродной бабушки.

В процессе игры вы также узнаете много интересных фактов из жизни главной героини и даже сможете помочь ей построить романтические отношения с соседом по имени Люк. Вас ждет красочная 3D графика, продуманная анимация персонажей, увлекательный геймплей, сотни потрясающих уровней и множество бонусов.

Проходите сотни уникальных уровней-головоломок, чтобы зарабатывать звезды и растить сад.

Особенности Lily's Garden:

  • Растите и расширяйте свой сад с неповторимыми локациями и увлекательным сюжетом.
  • Сотни захватывающих уровней-головоломок.
  • Великолепная художественная работа и продуманные персонажи в 3D.
  • Интересный сюжет с забавными и душевными диалогами.
Lily's Garden скриншот № 2
Lily's Garden скриншот № 3
Lily's Garden скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.86.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:153,56 Мб
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Отзывы о программе Lily's Garden

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