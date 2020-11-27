Lily's Garden для Android
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Lily's Garden - яркая и занимательная головоломка в жанре "три в ряд" с интересным сюжетом, в которой необходимо помочь Лили привести в божеский вид сад ее двоюродной бабушки.
В процессе игры вы также узнаете много интересных фактов из жизни главной героини и даже сможете помочь ей построить романтические отношения с соседом по имени Люк. Вас ждет красочная 3D графика, продуманная анимация персонажей, увлекательный геймплей, сотни потрясающих уровней и множество бонусов.
Проходите сотни уникальных уровней-головоломок, чтобы зарабатывать звезды и растить сад.
Особенности Lily's Garden:
- Растите и расширяйте свой сад с неповторимыми локациями и увлекательным сюжетом.
- Сотни захватывающих уровней-головоломок.
- Великолепная художественная работа и продуманные персонажи в 3D.
- Интересный сюжет с забавными и душевными диалогами.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.86.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Tactile Games
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|153,56 Мб
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