Solitaire Grand Harvest для Android
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Solitaire Grand Harvest - увлекательный бесплатный онлайн-пасьянс. Присутствует возможность раскладывать захватывающие и интересные пасьянсы, зарабатывать кредиты, бустеры и другие полезные бонусы, играть с друзьями и получать еще больше наград.
Ключевые особенности Solitaire Grand Harvest:
- Собирайте урожаи на всех полях, раскладывая захватывающие и интересные пасьянсы.
- Получайте отличные бонусы с каждым урожаем.
- Используйте ящики на каждом поле на полную и зарабатывайте кредиты, бустеры и другие полезные бонусы.
- Больше потрясающих бонусов на Золотой поляне.
- Бонусные вращения колеса - бесплатные монеты, дополнительные карты, бесплатные раунды пасьянса и дополнительный урожай.
- Возможность играть в пасьянс "Три пика" с друзьями и получать еще больше наград.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.77.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Supertreat
|Категория:
|Карточные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|173,41 Мб
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