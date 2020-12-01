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Solitaire Grand Harvest для Android

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Solitaire Grand Harvest 1.77.4Описание
Отзывы о Solitaire Grand Harvest 1.77.4Отзывы
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5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Solitaire Grand Harvest - увлекательный бесплатный онлайн-пасьянс. Присутствует возможность раскладывать захватывающие и интересные пасьянсы, зарабатывать кредиты, бустеры и другие полезные бонусы, играть с друзьями и получать еще больше наград.

Ключевые особенности Solitaire Grand Harvest:

  • Собирайте урожаи на всех полях, раскладывая захватывающие и интересные пасьянсы.
  • Получайте отличные бонусы с каждым урожаем.
  • Используйте ящики на каждом поле на полную и зарабатывайте кредиты, бустеры и другие полезные бонусы.
  • Больше потрясающих бонусов на Золотой поляне.
  • Бонусные вращения колеса - бесплатные монеты, дополнительные карты, бесплатные раунды пасьянса и дополнительный урожай.
  • Возможность играть в пасьянс "Три пика" с друзьями и получать еще больше наград.
Solitaire Grand Harvest скриншот № 1
Solitaire Grand Harvest скриншот № 2
Solitaire Grand Harvest скриншот № 3
Solitaire Grand Harvest скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.77.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карточные
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:173,41 Мб
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Отзывы о программе Solitaire Grand Harvest

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