ТОП-сегодня раздела "Карточные"

Классическая Косынка 1.3.5 Классическая Косынка - классический пасьянс Косынка (Клондайк) для мобильных устройств на базе Android, выполненный в стиле, привычном многим пользователям Windows

Косынка-Паук-Солитер 5.156 Косынка-Паук-Солитер - сборник из трех карточных игр для Android, в который вошли такие популярные классические пасьянсы как косынка, паук и солитер (свободная ячейка)

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Пасьянс Солитер 1.11 Пасьянс Солитер – или, как его еще называют пасьянс Свободная Ячейка, стал популярен благодаря Windows XP. У вас есть 4 ячейки дома, в которых вы будете собирать карты одной масти по возрастанию: сначала идет туз, потом двойка, тройка и так далее

Преферанс Марьяж 1.9.2 Преферанс Марьяж – популярная карточная игра теперь в вашем Android-устройстве. Выбирайте подходящий уровень сложности и проверьте свои навыки игры против искусственного интеллекта. Присутствует настройка конвенции (Ленинград, Сочи, Ростов) и самой игры