ТОП-сегодня раздела "Расширения"

Defender Control 1.6 С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и настраивать интегрированный в систему Windows Defender. Утилита очень проста в использовании, не требует установки и всегда поможет снизить нагрузку на процессор

Punto Switcher 4.4.3.407 Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той раскладке. Бывает, что вместо "скачать" пишем "crfxfnm" или "Цштвщцы" вместо "Windows". Теперь не нужно набирать новый текст, смена раскладки произойдет автоматом

CPU-Control 2.1 CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер процессора различными процессами в многоядерных системах (включая и четырехядерные системы)

StartIsBack++ 2.9.5 StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7

KeyFinder 2.0.10.13 KeyFinder - бесплатная программа для извлечения из реестра ключей установленной операционной системы, что будет полезно, например, при переустановке ОС или форматировании системного диска. Отображает название продукта, серийный номер, ID лицензии, имя ПК