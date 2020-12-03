Restart Explorer для Windows
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Restart Explorer - крохотная утилита, единственное предназначение которой – перезапуск Проводника (explorer.exe). Интерфейса у программы отсутствует. Для его запуска необходимо нажать на клавиатуре Ctrl + Shift и кликнуть правой кнопкой мыши на любой пустой области в панели задач, после чего в открывшемся контекстном меню выбрать пункт Exit Explorer. Программа сохраняет открытые папки и снова открывает их после перезагрузки проводника Windows. Приложение не требует установки.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Sordum
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|750 Кб
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