HDCleaner для Windows

Скачать HDCleaner 1.312СКАЧАТЬ
HDCleaner 1.312Описание
Отзывы о HDCleaner 1.312Отзывы
share
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

HDCleaner предлагает полный набор инструментов для обслуживания Windows системы. Будь то очистка жесткого диска или реестра, шифрование данных, разделение файлов, удаление следов использования, резервное копирование реестра, дефрагментация или поиск и замена ключей реестра, удаление установленных программ - в панели инструментов приложения вы всегда найдете нужный инструмент для ускорения и оптимизации работы вашего ПК. Оптимизирован для твердотельных (SSD) и жестких (HDD) дисков.

HDCleaner поддерживает 3 режима очистки :

  • Простая очистка.
  • Очистка по умолчанию.
  • Расширенная очистка (режим эксперта предназначен для опытных пользователей).

Присутствует модуль для поиска и исправления различных проблем с реестром, как например неправильные ярлыки, неправильные пути, поврежденные записи ActiveX и COM, значения CLSID, расширения проводника, BHOs (Browser Helper Objects) и другие виды ошибочных и устаревших данных.

Кроме этого присутствуют следующие возможности:

  • Поиск и удаление дубликатов файлов любого типа, например, текст, картинки, музыка или фильмы.
  • DirToHTML - это конвертер индексов в HTML-директории, который строит html-файл из структур каталогов и файлов на вашем компьютере.
  • DiskDoctor проверяет файловую систему и метаданные файловой системы тома на логические и физические ошибки.
  • Создание и редактирование точек восстановления системы.
  • Стирание файлов и папок, стирание свободного места на диске, стирание полных разделов или полных дисков с использованием различных методов перезаписи.
  • File Splitter позволяет разбивать большой файл на мелкие кусочки и воссоединять их.
  • Шифрование и дешифрование файлов с помощью Advanced Encryption Standard (AES).
  • Обнаружение и анализ альтернативных потоков данных (ADS).
  • SECURE ERASE удаляет все данные на SSD и сбрасывает их на заводские настройки по умолчанию.
  • SECURE ERASE жестких дисков.
  • Автоматическая оптимизация памяти и увеличение объема оперативной памяти.
  • Clone Disk (Клонирование диска) - создание точной, битовой копии жесткого диска на втором или SSD-накопителе.
  • И многое другое...
HDCleaner скриншот № 1
HDCleaner скриншот № 2
HDCleaner скриншот № 3
HDCleaner скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.312 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:HDD утилиты - Очистка диска
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,9 Мб
ТОП-сегодня раздела "HDD утилиты"
 

скачать CrystalDiskInfoCrystalDiskInfo 8.8.9

CrystalDiskInfo - одно из лучших приложений для проверки состояния жестких дисков, которые поддерживают технологию S.M.A.R.T. Производит подробную диагностику и отображает полную информацию с оценкой "здоровья" установленного жесткого диска

скачать VictoriaVictoria 5.32

Victoria - программа для тестирования жесткого диска. Проводит диагностику и выдает полную техническую информацию о HDD, FDD, CD/DVD, USB/Flash/SCSI накопителей через API и порты. Полностью настроена на работу и не требует наличия дополнительных файлов

скачать HDD Low Level Format ToolHDD Low Level Format Tool 4.40

Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных производителей (с интерфейсами S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, Firewire) и Flash карт, с возможностью изменения размера накопителя. Поддерживается Ultra-DMA режим

скачать Acronis Disk DirectorAcronis Disk Director 12.5.0.163

Acronis Disk Director - комплекс мощных инструментов для управления дисками и разделами. Включает в себя набор основных операций: от создания и разбиения томов и клонирования дисков до восстановления удаленных разделов и отладки структуры файлов и папок

скачать VictoriaVictoria 4.47

Victoria - неофициальная версия популярной программы Victoria 4.68b, которая тестирует оборудование непосредственно через порты, на самом низком уровне

скачать HP USB Disk Storage Format ToolHP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3

HP USB Disk Storage Format Tool - небольшая утилита для форматирования и создания загрузочного USB-диска. Поддерживает форматы NTFS, FAT, FAT32. Помогает обновить и исключить "битые" сектора, провести принудительное форматирование, выполнить сжатие данных

скачать Adguard

Отзывы о программе HDCleaner

Admin

Отзывов о программе HDCleaner 1.312 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв