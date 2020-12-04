HDCleaner предлагает полный набор инструментов для обслуживания Windows системы. Будь то очистка жесткого диска или реестра, шифрование данных, разделение файлов, удаление следов использования, резервное копирование реестра, дефрагментация или поиск и замена ключей реестра, удаление установленных программ - в панели инструментов приложения вы всегда найдете нужный инструмент для ускорения и оптимизации работы вашего ПК. Оптимизирован для твердотельных (SSD) и жестких (HDD) дисков.

HDCleaner поддерживает 3 режима очистки :

Простая очистка.

Очистка по умолчанию.

Расширенная очистка (режим эксперта предназначен для опытных пользователей).

Присутствует модуль для поиска и исправления различных проблем с реестром, как например неправильные ярлыки, неправильные пути, поврежденные записи ActiveX и COM, значения CLSID, расширения проводника, BHOs (Browser Helper Objects) и другие виды ошибочных и устаревших данных.

Кроме этого присутствуют следующие возможности: