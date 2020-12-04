HDCleaner для Windows
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HDCleaner предлагает полный набор инструментов для обслуживания Windows системы. Будь то очистка жесткого диска или реестра, шифрование данных, разделение файлов, удаление следов использования, резервное копирование реестра, дефрагментация или поиск и замена ключей реестра, удаление установленных программ - в панели инструментов приложения вы всегда найдете нужный инструмент для ускорения и оптимизации работы вашего ПК. Оптимизирован для твердотельных (SSD) и жестких (HDD) дисков.
HDCleaner поддерживает 3 режима очистки :
- Простая очистка.
- Очистка по умолчанию.
- Расширенная очистка (режим эксперта предназначен для опытных пользователей).
Присутствует модуль для поиска и исправления различных проблем с реестром, как например неправильные ярлыки, неправильные пути, поврежденные записи ActiveX и COM, значения CLSID, расширения проводника, BHOs (Browser Helper Objects) и другие виды ошибочных и устаревших данных.
Кроме этого присутствуют следующие возможности:
- Поиск и удаление дубликатов файлов любого типа, например, текст, картинки, музыка или фильмы.
- DirToHTML - это конвертер индексов в HTML-директории, который строит html-файл из структур каталогов и файлов на вашем компьютере.
- DiskDoctor проверяет файловую систему и метаданные файловой системы тома на логические и физические ошибки.
- Создание и редактирование точек восстановления системы.
- Стирание файлов и папок, стирание свободного места на диске, стирание полных разделов или полных дисков с использованием различных методов перезаписи.
- File Splitter позволяет разбивать большой файл на мелкие кусочки и воссоединять их.
- Шифрование и дешифрование файлов с помощью Advanced Encryption Standard (AES).
- Обнаружение и анализ альтернативных потоков данных (ADS).
- SECURE ERASE удаляет все данные на SSD и сбрасывает их на заводские настройки по умолчанию.
- SECURE ERASE жестких дисков.
- Автоматическая оптимизация памяти и увеличение объема оперативной памяти.
- Clone Disk (Клонирование диска) - создание точной, битовой копии жесткого диска на втором или SSD-накопителе.
- И многое другое...
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.312 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Kurt Zimmermann
|Категории:
|HDD утилиты - Очистка диска
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,9 Мб
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