McAfee Gamer Security для Windows

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McAfee Gamer Security - антивирусный продукт от McAfee, предназначенный специально для геймеров, который предоставляет защиту в реальном времени и оптимизирует работу операционной системы, тем самым обеспечивая максимальный прирост производительности в играх.

Приложение управляет приоритетами запущенных процессов, блокирует все уведомления, приостанавливает обновления системы и работу фоновых служб. Имеется возможность отслеживать загрузку и температуру процессора, видеокарты, оперативной памяти, сетевой трафик и FPS. McAfee Gamer Security автоматически определяет запущенные игры, но при необходимости пользователь может и самостоятельно добавить игры вручную. В дальнейшем, можно просматривать историю последних пяти игровых сессий и графики производительности ресурсов компьютера.

Антивирусный функционал включает в себя защиту в режиме реального времени с использованием облачного движка MicroAV, ручной запуск быстрой или полной проверки, карантин и список исключений.

Ключевые функции McAfee Gamer Security:

  • Антивирусная защита в реальном времени с использованием облачного движка MicroAV.
  • Ручной запуск быстрой или полной проверки.
  • Мониторинг загрузки и температуры процессора, видеокарты, оперативной памяти, сетевого трафика и FPS.
  • Оптимизация производительности игр.
  • Обзор производительности игровых сессий.
  • Автоматическое определение запущенных игр с возможностью ручного добавления.
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 59.99 $/год
Ограничение:30 дней
Версия:1.7.128 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Антивирусы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,87 Мб
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