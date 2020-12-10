McAfee Gamer Security - антивирусный продукт от McAfee, предназначенный специально для геймеров, который предоставляет защиту в реальном времени и оптимизирует работу операционной системы, тем самым обеспечивая максимальный прирост производительности в играх.

Приложение управляет приоритетами запущенных процессов, блокирует все уведомления, приостанавливает обновления системы и работу фоновых служб. Имеется возможность отслеживать загрузку и температуру процессора, видеокарты, оперативной памяти, сетевой трафик и FPS. McAfee Gamer Security автоматически определяет запущенные игры, но при необходимости пользователь может и самостоятельно добавить игры вручную. В дальнейшем, можно просматривать историю последних пяти игровых сессий и графики производительности ресурсов компьютера.

Антивирусный функционал включает в себя защиту в режиме реального времени с использованием облачного движка MicroAV, ручной запуск быстрой или полной проверки, карантин и список исключений.

Ключевые функции McAfee Gamer Security: