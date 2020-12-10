McAfee Gamer Security для Windows
McAfee Gamer Security - антивирусный продукт от McAfee, предназначенный специально для геймеров, который предоставляет защиту в реальном времени и оптимизирует работу операционной системы, тем самым обеспечивая максимальный прирост производительности в играх.
Приложение управляет приоритетами запущенных процессов, блокирует все уведомления, приостанавливает обновления системы и работу фоновых служб. Имеется возможность отслеживать загрузку и температуру процессора, видеокарты, оперативной памяти, сетевой трафик и FPS. McAfee Gamer Security автоматически определяет запущенные игры, но при необходимости пользователь может и самостоятельно добавить игры вручную. В дальнейшем, можно просматривать историю последних пяти игровых сессий и графики производительности ресурсов компьютера.
Антивирусный функционал включает в себя защиту в режиме реального времени с использованием облачного движка MicroAV, ручной запуск быстрой или полной проверки, карантин и список исключений.
Ключевые функции McAfee Gamer Security:
- Антивирусная защита в реальном времени с использованием облачного движка MicroAV.
- Ручной запуск быстрой или полной проверки.
- Мониторинг загрузки и температуры процессора, видеокарты, оперативной памяти, сетевого трафика и FPS.
- Оптимизация производительности игр.
- Обзор производительности игровых сессий.
- Автоматическое определение запущенных игр с возможностью ручного добавления.
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 59.99 $/год
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|1.7.128 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|McAfee
|Категория:
|Антивирусы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,87 Мб
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