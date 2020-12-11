Explorest - необычное приложение, благодаря которому можно узнать где была сделана интересующая вас фотография. Уникальная система анализа местоположений предоставляет пользователю доступ к точным GPS-координатам того места, где стоял фотограф, подробным инструкциям о том, как туда добраться, лучшему времени для поездки, прогнозам погоды и советам для создания максимально похожего снимка (камера, объектив, ISO, диафрагма, выдержка и пр.).

Ключевые особенности Explorest: