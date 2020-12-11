Explorest для Android
Explorest - необычное приложение, благодаря которому можно узнать где была сделана интересующая вас фотография. Уникальная система анализа местоположений предоставляет пользователю доступ к точным GPS-координатам того места, где стоял фотограф, подробным инструкциям о том, как туда добраться, лучшему времени для поездки, прогнозам погоды и советам для создания максимально похожего снимка (камера, объектив, ISO, диафрагма, выдержка и пр.).
Ключевые особенности Explorest:
- Точные координаты GPS того места, где стоял фотограф, чтобы сделать максимально похожий снимок.
- Набор необходимых инструкций, как добраться на нужное место.
- Детальный план с прогнозом погоды, точным временем восхода и заката.
- Советы и характеристики фотографий от Explorests (камера, объектив, ISO, диафрагма, выдержка).
- Возможность сохранить местоположение, советы и прочие подробности на своем мобильном устройстве для доступа к ним оффлайн.
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Explorest Inc.
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|52,29 Мб
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