Explorest для Android

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Explorest - необычное приложение, благодаря которому можно узнать где была сделана интересующая вас фотография. Уникальная система анализа местоположений предоставляет пользователю доступ к точным GPS-координатам того места, где стоял фотограф, подробным инструкциям о том, как туда добраться, лучшему времени для поездки, прогнозам погоды и советам для создания максимально похожего снимка (камера, объектив, ISO, диафрагма, выдержка и пр.).

Ключевые особенности Explorest:

  • Точные координаты GPS того места, где стоял фотограф, чтобы сделать максимально похожий снимок.
  • Набор необходимых инструкций, как добраться на нужное место.
  • Детальный план с прогнозом погоды, точным временем восхода и заката.
  • Советы и характеристики фотографий от Explorests (камера, объектив, ISO, диафрагма, выдержка).
  • Возможность сохранить местоположение, советы и прочие подробности на своем мобильном устройстве для доступа к ним оффлайн.
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:52,29 Мб
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